Parklets Bergmannstraße Berlin: Missbilligungsantrag gegen Baustadtrat Florian Schmidt

Überzeugt vom Verkehrsberuhigungskonzept in der Bergmannstraße: Florian Schmidt (Baustadtrat), Dirk Bartel (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz), Sebastian Pötter (Architekturbüro A24 Landschaft, v.l.). Archivbild vom November 2019.

Parteien im Bezirksparlament greifen das Verhalten des Grünen-Politikers im Umgang mit der Bergmannstraße an.

Berlin. Die Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg von Linke, SPD, CDU und der Gruppe der FDP stellen einen Missbilligungsantrag gegen den Grünen-Bezirksstadtrat Florian Schmidt. Ihr Vorwurf lautet, dass er mehrheitlich gefasste Beschlüsse der BVV zur Begegnungszone Bergmannstraße „wissentlich und willentlich torpediert“ habe. Darüber kamen die Parteien in ihren Sitzungen unabhängig überein.

Sie erklären, das Projekt sei „von vornherein zum Scheitern verurteilt“ gewesen, da die umliegenden Straßen und Verkehrsbeziehungen nur unzureichend in die Gesamtbetrachtung eingeflossen seien. Sie kritisieren eine „unzureichende, intransparente und politisch einseitig motivierte Bürgerbeteiligung“. Schmidt habe seinen Unwillen bekundet, Mehrheitsbeschlüsse der BVV umzusetzen.