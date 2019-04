Hinaus zum spektakulären 1.-Mai-Markt

Am Ostbahnhof bieten internationale Profi- und Amateur-Händler an 700 Ständen Antikes und Trödel.

Lange sah es danach aus, als ob der große Flohmarkt am Ostbahnhof in diesem Jahr ausfallen müsse. Dabei zieht das Spektakel mit internationalen Händlern und lokalen Gelegenheitsverkäufern seit 16 Jahren die Berliner an. Nun kommt er doch zustande. Mit neu hinzugewonnenen Flächen auf zwei angrenzenden Parkplätzen ist am 1. Mai wieder Riesenflohmarkt rund um den Ostbahnhof.