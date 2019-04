1. Mai Demo Berlin 2019: Die Herausforderung wartet in Friedrichshain

Es gab diesen einen Moment bei der Mai-Demonstration in Kreuzberg im vergangenen Jahr, an dem Sigfried Peter-Wulff klar wurde, dass die Taktik der Polizei aufgehen würde. Zwischen Lausitzer Platz und Schlesischem Tor waren sich die Teilnehmer der „Revolutionären 1-Mai-Demonstration“ uneinig, wie sie weiterlaufen wollten. Ein Teil wollte in Richtung Schlesisches Tor ziehen, der autonome schwarze Block lieber umkehren und nochmal durch das „Myfest“ ziehen, auf dem die Kreuzberger und ihre Gäste Vorträgen lauschten und sich von diversen Bands unterhalten ließen.

1. Mai 2018 war der friedlichste seit 1987

Diesen Moment der Uneinigkeit nutzte Wulff und ließ die Polizei dazwischengehen. Der martialisch auftretende Demonstrationszug wurde so in der Mitte gespalten. Plötzlich verwirrte Demonstranten standen einer perfekt organisierten Polizei gegenüber. Danach löste sich die Demonstration auf – und der 1. Mai 2018 sollte in die Geschichte der seit 1987 ritualisierten Krawalle als der bis dahin friedlichste Einsatztag eingehen.

Wulff, 62 Jahre alt, ist Leiter der Direktion Einsatz und gehört zu den erfahrensten Polizisten Berlins. In diesem Jahr wird er zum vorletzten Mal den Einsatz zum 1. Mai leiten. Nächstes Jahr geht er in den Ruhestand. Trotz seines hohen Rangs und seiner vielen Dienstjahre wird Wulff auch in diesem Jahr in voller Montur das Demonstrationsgeschehen aus nächster Nähe beobachten. Unter seiner Einsatzleitung hat die Berliner Polizei maßgeblich die Mai-Krawalle befriedet. Wulffs Taktik: Deeskalation, wo es geht – konsequentes Eingreifen, wenn Straftaten begangen werden.

In Kreuzberg kannten die Beamten jeden Hauseingang

Im Vorjahr beschädigten Randalierer Autos in Grunewald.

Foto: Erik Baumgärtel

Die Taktik ist erprobt und wird auch in diesem Jahr Anwendung finden. Und doch ist am kommenden Mittwoch vieles anders: Der Einsatz-Schwerpunkt wird nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain liegen. Für Wulff und seine Leute ist das eine Herausforderung. Während sie in Kreuzberg jede Straße und jeden Hauseingang kennen, bewegen sie sich in Friedrichshain auf neuem Gebiet. Mit der Neuausrichtung des Aufzuges, weg vom „Myfest“ und hin zum Nordkiez in Friedrichshain mit seinen alternativen Wohnprojekten „Liebig 34“ und „Rigaer 94“ und dem Motto „Gegen die Stadt der Reichen“, konzentriert sich die linke Szene zudem auf die zentralen Themen „Gentrifizierung“ und den „Erhalt von Freiräumen“.

Gleichzeitig gibt es in Grunewald, Pankow, Wedding, Kreuzberg (siehe Karte) wieder mehrere Parallelveranstaltungen. In einer internen Lageeinschätzung, die der Berliner Morgenpost vorliegt, geht die Behörde zudem von dezentralen Aktionen aus – etwa von gezielten Attacken auf Reizobjekte und kurzfristigen Besetzungen von Häusern. Mit Straftaten sei dezentral und insbesondere zur Nachtzeit im näheren Umfeld, aber auch stadtweit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen, heißt es.

1. Mai Demo zieht direkt an der Gröner-Baustelle in der Rigaer Straße vorbei

Eines dieser Reizobjekte steht direkt an der Rigaer Straße. Investor Christoph Gröner baut dort neue Wohnungen. Die „Revolutionäre“ wollen vom Startpunkt am Wismarplatz über die Rigaer Straße, also direkt an der Baustelle vorbeiziehen. „Das macht es nicht leichter“, sagt Einsatzleiter Wulff im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Baustellen sind für die Polizei immer schwierig, weil es dort viele, einfach zu beschaffende Wurfgeschosse gibt.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wird die Polizei auch in diesem Jahr auf die Deeskalationsstrategie setzen. In Berlin hat sich die Meinung durchgesetzt, dass die 18-Uhr-Demonstration auch ohne Anmeldung laufen darf.

Polizei Berlin beruft sich auf den "Brokdorf-Beschluss" von 1985

Die Argumentation der Polizei geht dabei so: Eine Anmeldung diene der Information. Informiert sei man aber sowieso – auch ohne Anmeldung. Die Polizei beruft sich auf den „Brokdorf-Beschluss“ des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1985. Darin heißt es, dass die Nichtanmeldung einer Versammlung nicht automatisch zum Verbot oder zur Auflösung führt. Zwar ist das Nichtanmelden einer Demonstration ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Doch für die Behörde ist es schwierig, die Verantwortlichen gerichtsfest zu ermitteln.

Straftaten, die aus dem Demo-Zug heraus begangen werden, etwa Sachbeschädigungen, Flaschen- oder Steinwürfe, will die Polizei zwar konsequent ahnden. Wie in den Vorjahren wollen die Beamten im Regelfall aber nicht in den Demonstrationszug stürmen, weil sie den Militanten keinen Vorwand für eine weitere Eskalation liefern wollen. Die Straftäter sollen vielmehr identifiziert und zu einem späteren Zeitpunkt festgenommen werden.

Mit flächendeckenden Krawallen rechnet die Polizei nicht

Übersicht übr die Demonstrationen und Kundgebungen

Foto: BM Infografik / bm infografik

Bereits während der Demo will die Polizei bei Sicherheitsbedenken dazwischen gehen. Das ist etwa an der Baustelle an der Rigaer Straße der Fall. Sollten zu der linksradikalen 18-Uhr-Demonstration zehntausend Menschen kommen, dann wird die Polizei nicht zulassen, dass diese Menschenmassen sich wie durch ein Nadelöhr an der Baustelle vorbeiquetschen. Intern rechnet die Behörde aber nicht mit flächendeckenden Krawallen.

Linksextreme Szene ist am 1. Mai in Berlin zerstritten

Das liegt auch daran, dass die linksextreme Szene selbst zerstritten ist. Auch das hat Tradition am 1. Mai. Und so dürfte der „schwarze Block“ auch in diesem Jahr deutlich weniger einheitlich sein, als es das uniformiert wirkende Äußere der Ultra-Radikalen suggeriert. Als treibende Kraft gelten auch in diesem Jahr Anhänger der Gruppe „Radikale Linke“. „Es knallen zu lassen, ist kein Selbstzweck“, sagt ein Mitglied der Gruppe zwar in einem Interview auf einer Internetseite, die für die Mobilisierung zur Demo eingerichtet wurde. Man distanziere sich aber „von nichts“ und erachte „verschiedenste Aktionsformen“ als legitim an. Die Formulierung dürfte in der Szene als kaum verhohlene Billigung von Militanz verstanden werden.

Nicht nur als gewaltbefürwortend, sondern als ultramilitant gelten etliche Aktivisten aus dem Umfeld der besetzten Wohnungen in der „Rigaer 94“. Sie gehören zum harten Kern der „Anarcho“-Szene, bekennen sich zum Hass auf „Bullen, Staat und Repression“ und verfolgen eine „gezielte Eskalationsstrategie“, schreibt der Verfassungsschutz. Welchen Einfluss sie bei der Organisation der 18-Uhr-Demo haben, ist unklar. Da die Route an ihrer Haustür vorbeiführt, dürften Mitstreiter der Gruppe aber versuchen, gewalttätige Aktionen zu initiieren.

Gefährlicher „Funke zur Militanz“

In welchem Maße der „Funke zur Militanz“ auf Sympathisanten, Mitläufer und eher unpolitische, dafür aber umso abenteuerlustigere Krawallmacher überspringen wird, gehört auch in diesem Jahr zu den großen Unbekannten des 1. Mai. In den Anfangsjahren war dies traurige Routine. Die Mischung aus ideologisierten und taktisch gut vorbereiteten Linksradikalen und und eher unpolitischen Krawallmachern hatte die Polizei viele Jahre überfordert. In den vergangenen Jahren waren die Linksmilitanten dagegen zusehends isoliert. Ihre Anliegen fanden zwar Unterstützung. Der Versuch, das „System“ mit Gewalt in die Knie zu zwingen, überzeugte aber immer weniger Menschen.

Auch im vergangenen Jahr missglückte der Versuch, den Kampftag der Arbeiterklasse im Wortsinne zum Kampftag zu machen. Linksradikale hatten angekündigt, die Demonstration in ein Fahnenmeer der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu verwandeln. Die Polizei sollte so zu Überreaktionen provoziert werden. Denn die PKK ist verboten, und das Zeigen der Fahnen eine Straftat. Die Polizei hätte dies also ahnden müssen, so das Kalkül. Es ging nicht auf. Denn das Thema PKK zog weit weniger, als es die Radikalen gehofft hatten. Aus den Reihen des Staatsschutzes hieß es nach dem Einsatz, dass der Szene das Thema gefehlt habe, mit dem sich Sympathisanten hätten mobilisieren lassen.

Das ist in diesem Jahr anders. Mit ihrer Forderung nach bezahlbaren Wohnungen und dem Protest gegen eine „Stadt der Reichen“ gibt es in diesem Jahr ein Thema, auf das sich seit langer Zeit viele Menschen einigen können.

Vom Thema der Demo sind viele Beamte selbst betroffen

Für die Polizisten ergibt sich angesichts des Themas der „revolutionären“ 18-Uhr-Demo eine groteske Situation. Für die linksmilitante Szene sind sie ein Feindbild. Das Motto des Protests dürfte für viele Beamte dagegen selbst von Interesse sein. Viele junge Bereitschaftspolizisten verdienen als Berufsanfänger im mittleren Dienst weniger als 2000 Euro netto. „Das Thema der steigenden Mieten betrifft viele Berliner. Auch uns Polizisten“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz der Berliner Morgenpost.

Weil die Polizei mit mehr Teilnehmern rechnet, hat sie auch mehr Unterstützungs-Kräfte als in den Vorjahren angefordert. Im vergangenen Jahr sicherten 5300 Polizisten die Demonstrationen in Berlin. In diesem Jahr sollen es 200 bis 300 mehr sein. Allerdings ist das auch davon abhängig, wie viele Polizisten die anderen Bundesländer schicken können. Zeitgleich mit dem 1. Mai findet etwa mit dem Baumblütenfest in Werder eines der größten Volksfeste Europas direkt vor der Haustür statt.

Die Behörde rechnet auch wieder mit Anreisen aus dem Ausland, etwa aus Italien. Allerdings dürfte eine Versammlung der AfD in Erfurt erhebliches linksradikales Milieu binden. Die Demonstration gilt mit mehr als 2000 angemeldeten Teilnehmern in diesem Jahr als größter Magnet der rechten Szene.