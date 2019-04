Berlin. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg seine Bürger aufgerufen, beim Gießen von Straßenbäumen und jungem Grün mitzuhelfen.

Das Grünflächenamt allein schaffe das mit seinen personellen Möglichkeiten nicht, sagte Baustadtrat Florian Schmidt am Mittwoch. "Besonders viel Wasser brauchen die neu gepflanzten Bäume und andere Pflanzen am Straßenrand", ergänzte er. Eine zweite Trockenperiode nach dem Sommer 2018 überstünden weder junge Pflanzen noch der Altbestand gut.

Zwei bis drei Eimer Wasser pro Tag

Falls möglich solle ein Baum zur Zeit mindestens zwei bis drei Eimer Wasser pro Tag bekommen. Im Bezirk stünden rund 42 000 Bäume. In Berlin hat es im April bisher kaum geregnet. Oft fielen nicht mehr als ein bis zwei Liter pro Quadratmeter, manchmal sogar weniger. Normal für den April sind nach Angaben von Meteorologen der Freien Universität rund 42 Liter pro Quadratmeter.

Die lang anhaltende Trockenheit machte der Natur in der Hauptstadt bereits im Rekordsommer 2018 sehr zu schaffen. Berliner Bürger wurden auch damals dazu aufgerufen, die Bäume zu wässern.

Der Rekordsommer 2018 in Zahlen:

2018 war ein Jahrhundertsommer

Die Messwerte im Norden und Osten Deutschlands führten die Hitlisten an

7. April: Die Temperatur stiegen auf mehr als 25 Grad Celsius

Der April 2018 galt als der wärmste seit 1880

Der Mai belegte den ersten Platz auf der 138-jährigen Temperatur-Hitliste

Bis Ende August gab es 82 Sommertage

Von April bis August gab es noch nie so viele regenfreie Tage wie jemals zuvor

Von April bis August schien die Sonne 1490 Stunden lang

Hohe Waldbrandgefahr im Umland

Doch nicht nur den Bäumen in der Stadt fehlt es an Bewässerung. Vor allem im Berliner Umland macht sich die anhaltende Luft deutlich bemerkbar. So sind rund 25 Kilometer nördlich von Berlin, in Hammer bei Liebenwalde, brachliegende Felder mittlerweile völlig verödet und erinnern an eine Sandwüste. In den Wäldern herrscht derweil höchste Brandgefahr. Wegen der extremen Trockenheit gelte nun in allen Landkreisen die höchste Waldbrandstufe 5.