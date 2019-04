Verwirrung um neue Grünmarkierungen auf der Bergmannstraße in Kreuzberg: Am Ostersonnabend zeichneten Straßenarbeiter an der Kreuzung Bergmannstraße und Schenkendorfstraße unzählige neongrüne Punkte auf die Straße. Was sie bedeuten sollen, ist bislang aber unklar. Ohne Vorankündigung wurden die Punkte auf der Fahrbahn angebracht.

Bezirksamt ist im Osterurlaub, Senatsverkehrsverwaltung weiß von nichts

Das Bezirksamt von Friedrichshain-Kreuzberg hüllt sich bisher in Schweigen: Sowohl Baustadtrat Florian Schmidt wie auch seine Chefin, Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (beide Die Grünen), waren bis Dienstagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen – sie weilten im Osterurlaub. Und auch eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung konnte am Dienstag die grünen Punkte nicht erklären: „Wir wissen nichts davon, darüber hat man uns nicht informiert.“

Anwohner sagen, die Punkte sollten den Verkehr an der Kreuzung beruhigen und die Vorfahrtsregelung hervorheben. Wirklich sicher war sich aber niemand über Sinn und Zweck der Markierungen.

Nun auch Markierungen in grün für Lkw und Pkw

Zudem waren auch am Dienstag wieder Straßenarbeiter an der Bergmannstraße im Einsatz. Sie markierten Parkplätze mit ebenfalls neongrünen Zeichen für Lkw und Autos. So sollen in Zukunft alle Fahrer – egal ob Lastwagen oder Pkw – wissen, wo sie halten dürfen und wo nicht. Außerdem wurden für Blinde und Sehbehinderte am Boden Blindenleitsysteme neu angestrichen oder verlegt. An mehreren Stellen an der Bergmannstraße führen diese jetzt auf abgesenkte Rampen zu, die barrierefrei über die Fahrbahn führen sollen.

Bildersprache: Hier dürfen Lieferwagen an der Bergmannstraße parken. Für Pkw gibt es ein anderes Piktogramm.

Foto: Reto Klar

Anwohner und Ladenbesitzer sauer auf Stadtrat Schmidt

Doch wie schon bei vorangegangenen Baumaßnahmen an der Straße nehmen Anwohner auch die neuesten grünen Straßenmarkierungen nicht wohlwollend auf. Im Gegenteil. Rainer Minx besitzt direkt an der nun grün gepunkteten Kreuzung Bergmannstraße Ecke Schenkendorfstraße ein Antiquariat. Er ärgert sich über die immer neuen Straßenmarkierungen. „Die ergeben einfach keinen Sinn“, sagt er. „Bei den Anwohnerversammlungen waren immer alle dagegen. Ich komme mir langsam vor wie in einer Monarchie, denn es reicht wohl, dass ein einziger Mensch dafür ist.“

Damit meint Minx Baustadtrat Schmidt. Ende 2018 nämlich hatte Schmidt entlang der Bergmannstraße 15 gelbe Parklets aufstellen lassen. Kostenpunkt: Knapp 900.000 Euro. Die Sitz,- Liege- und Pflanzmöbel sollten aus der hippen Bergmannstraße eine „Begegnungszone“ machen. Doch das Projekt kam bei den Anwohnern und im Bezirk nicht sonderlich gut an. Ende Juli sollten die unbeliebten Parklets deshalb wieder abgebaut werden. Eigentlich. Wie die Berliner Morgenpost berichtete, beschloss Schmidt Mitte April, die Parklets noch bis mindestens November zu behalten – entgegen eines Beschlusses der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Seitdem hat Schmidt immer neue Ideen, wie er die Bergmannstraße sicherer und verkehrsberuhigter machen will.

Bezirksamt gibt keine Stellungnahme zu neuen Markierungen ab

Den grünen Punkten vor seinem Geschäft jedenfalls kann Minx nichts Gutes abgewinnen. „Ich sehe ja, dass auch Autofahrer verunsichert auf diese Punkte reagieren. Die meisten wissen nicht, was sie bedeuten sollen“, sagt der Buchhändler. Und: „Hat Berlin keine vernünftigen Projekte, für die man das Geld ausgeben könnte? Das hat schon was von ,Wir mauern uns ein’.“

Sind die Markierungen am Ende sogar schädlich?

Minx hat Angst vor Geschäftseinbußen, wenn potenzielle Käufer nicht mehr an der Bergmannstraße parken können. Denn durch die Parklets wurde die Fahrbahn bereits von neun auf 6,50 Meter verengt. Die Parkmöglichkeiten links und rechts der Straße wurden reduziert, einerseits durch die Parklets. Und andererseits durch die nun grün markierten Park- und Ladezonen. In der Bergmannstraße gibt es heute nur noch 21 Parkplätze.

Gegenüber von Minx’ Antiquariat hat Dago Engler seit mehr als 40 Jahren seinen Laden „Ledernadel“. Er erinnert sich, dass Parklets vor mehr als 20 Jahren bereits einmal im Gespräch waren. „Aber damals konnten wir Anwohner das noch verhindern“, sagt Engler. Baustadtrat Schmidt wirft er nun vor: „Herr Schmidt hat innerhalb von kürzester Zeit die Bergmannstraße zerstört“.

Parklets, Grünmarkierungen, Poller: Er erkenne die quirlige Bergmannstraße mittlerweile kaum mehr wieder, so Engler. Insbesondere die Punkte findet er „vollkommen sinnlos“: Wenn Sonne darauf schiene, sehe man sie nicht mehr. „Und durch die neuen Be- und Entladezonen stehen jetzt noch viel mehr Autos in zweiter Reihe“, berichtet Engler.