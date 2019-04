Kino „Intimes“ stellt seinen Betrieb ein

Das Kino „Intimes“ an der Boxhagener Ecke Niederbarnimstraße in Friedrichshain schließt.

Berlin. Das Kino „Intimes“ in Friedrichshain stellt seinen Betrieb ein. Das teilten die Betreiber des Kinos am Mittwoch auf ihrer Website mit. Man sehe sich „aufgrund unternehmerischer Entscheidungen zur Betriebsschließung gezwungen“, heißt es. Der Kinobetrieb soll bereits am morgigen Donnerstag, 18. April, eingestellt werden.

Weiter heißt es in der Mitteilung, die Mietergenossenschaft Selbstbau e.G. überlege derzeit, wie das Kino erhalten und neu eröffnet werden kann. „Dabei sind wir offen für eure Ideen und natürlich auch interessiert an neuen, erfahrenen Kinobetreibern für das Intimes.“ Das Kino „Intimes“ an der Boxhagener Ecke Niederbarnimstraße eröffnete 1909 als „Lichtspiele des Ostens“.