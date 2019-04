BVG eröffnet ersten Mobilitätshub in Kreuzberg

Vom öffentlichen Nahverkehr ganz einfach auf andere Mobilitätsangebote umsteigen: Das soll in Berlin künftig mithilfe von sogenannten Mobilitätshubs möglich sein. Ein erster Sammelpunkt wurde am Freitag an der Gitschiner Straße in Kreuzberg eröffnet. Snezana Michaelis, Vorstandsmitglied der Gewobag, BVG-Finanzvorstand Dr. Henrik Haenecke und Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr, weihten gemeinsam das neue Angebot ein. Weitere Sammelpunkte in allen Bezirken sollen folgen.

BVG-Vorstandsmitglied Dr. Henrik Haenecke, Snezana Michaelis, Vorstandsmitglied der Gewobag, und Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr (v.l.n.r.), weihen gemeinsam den Mobilitätshub ein.

Foto: Antea Obinja

Die Station dient als Umsteigemöglichkeit zu Mobilitätsangeboten wie Carsharing, Bikesharing und Roller-Sharing. Sie ist Teil von „Jelbi“, einer neuen Buchungsplattform, die es möglich machen soll, über eine App alle Sharing-Angebote zu buchen. Die App soll im Sommer an den Start gehen.

Neben dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und der Deutschen Bahn haben sich bisher rund 15 Anbieter von Fahrrad-, Auto- und Roller-Sharing sowie Taxibetreiber dem von der BVG initiierten „Bündnis für die Mobilität von morgen“ angeschlossen.