Asbest in der Wohnung: Krebs-Angst bei den Chakrouns

Eine Familie in Kreuzberg lebt in Angst vor den giftigen Fasern. Einfach fortziehen kann sie aber nicht.

Friedrichshain-Kreuzberg. Sie gehören beim Betreten von Bad und Küche für die Familie seit Jahren zum täglichen Anblick: Die handbreiten Klebestreifen an den Wänden. Dahinter: Asbestfasern. Vermieter der Kreuzberger Sozialbauwohnung an der Bergfriedstraße ist die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag. Seit August 2015 ist der Asbestfund dort samt Prüfbericht bekannt. Eine Sanierung hat aber bis heute nicht stattgefunden.

Mieter sind Uszula und Nouredine Chakroun, beide 71 Jahre alt, beide gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Sie leben dort seit 1982. Für zweieinhalb Zimmer zahlen sie rund 633 Euro. Mutter Uszula Chakroun hat Pflegestufe 3, Nouredine Chakroun Pflegestufe 2. Ihre Tochter, die 31 Jahre alte Cherifa, ist eigentlich im Kindergarten beschäftigt. Weil die beiden aber rund um die Uhr Pflege benötigen, die Mutter zudem sechs Mal in der Woche zur Therapie muss, ist Cherifa nur für sie da. Dazu zählt auch, die Vermieter zu verständigen, wenn etwas nicht stimmt in der Altbauwohnung.

2015 bemängelte sie, dass im Flur der Steinboden brökelt. "Wir wollten Teppichware auslegen und stellten fest: Da stimmt was nicht", sagt ihre Schwester Sonya (39). Arbeiter, die kamen, um den Schaden zu begutachten, hätten dann die Löcher in den Fliesen von Bad und Küche bemerkt, sagt sie. "Das fassen wir nicht an, meinten die sofort", so die ältere Tochter.

Experten erschienen und schrieben am 13. August 2015 in ihren Prüfbericht: "Bei den entnommenen Proben in den Räumen Bad und Küche/Wandbereiche wurden Asbestfasern in den Wandfliesen und im Wandfliesen-Kleber nachgewiesen." Die schriftliche Antwort mit diesem Inhalt erhielten die Chakrouns im Februar des darauf folgenden Jahres.

Für die insbesondere für die 70er-Jahre typischen Vinyl-Asbest-Fliesen gilt, dass sie im unbeschädigten Zustand ungefährlich sind. Brechen sie auf oder werden sie geschliffen, besteht Gesundheitgefahr durch das Einatmen von Asbestfasern. Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten. Die Gewobag warnte in einer Mieterinformation vom September 2012: "Sollten Sie Schäden (...) feststellen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren, sich von den Bauteilen fernzuhalten und sie nicht selbstständig zu beseitigen oder zu reparieren." Nach der Prüfung, ob Asbest vorliegt, werde man "eine sichere Entfernung etwaigen Asbests durch Spezialunternehmen veranlassen und uns von einer einwandfreien und für Sie gefahrlosen Beseitigung überzeugen." Die stellvertretende Gewobag-Sprecherin Anne Grubert sagte der Berliner Morgenpost auf Anfrage: "Das ist sicher." Dem stimmten auch Gesundheitsämter zu, so Grubert.

"Ich fürchte, dass meine Eltern und ich irgendwann Krebs bekommen"

Im Auftrag der Gewobag wurden die Mängel mit speziellem Klebeband isoliert. Mit dem Umgang und der Verwendung des Materials kennt sich Gutachter Christian Rudolph aus. Der Fachkoordinator Gefahrstoffe bei der in Lichterfelde angesiedelten NovaBiotec Dr. Fechter GmbH sagt: "Das Verschließen von Schadstellen mittels Klebeband ist eine probate Sicherungsmaßnahme. Unmittelbar bis kurzfristig besteht aber die Notwendigkeit der Sanierung einer solchen Fliesenfläche, da davon auszugehen ist, dass nach einer Lebensdauer von über 40 Jahren das System Fliesen-Kleber nicht mehr intakt ist und weitere Schadstellen an der Fliesenfläche auftreten können."

Familie Chakroun dagegen wähnte sich in Sicherheit. Seit sich Fliesen in letzter Zeit von der Wand lösen und abstehen, ist die Angst zurück. "Ich fürchte, dass meine Eltern und ich irgendwann Krebs bekommen", sagt Cherifa Chakroun.

Es bedurfte eines neuerlichen Schadens in der Wohnung, dass die Chakrouns nun hoffen können. Nach einer Wasserhavarie im vergangenen Jahr ist im Badezimmer ein quadratisches Loch zurückgeblieben, wieder mit Plastik und Klebeband notdürftig abgedichtet. Im Herbst bot die Gewobag den Chakrouns eine Ersatzwohnung. "Aber das Badezimmer war zu klein, um meine Eltern dort zu versorgen", sagt Tochter Cherifa, die sich zudem wünscht, eine Wohnung zu erhalten, die jene vier Zimmer hat, die ihr laut WBS-Bescheinigung zustehen. Eine solche Wohnung würde sie auch nach der Renovierung behalten wollen. Gewobag-Sprecherin Grubert kündigte an, man werde in dieser Woche das Gespräch mit Familie Chakroun suchen. "Wir versuchen, so schnell wie möglich eine Wohnung zur Zwischennutzung zu finden, die für die Familie geeignet ist." Das Wohnungsunternehmen werde darüber hinaus Kartons stellen und sogar beim Einpacken helfen.