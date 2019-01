"Cavalluna" zeigt wilde Ritte durch Berlins größte Arena

Berlin. Reitstall Mercedes-Benz Arena: 56 Pferde galoppierten am Wochenende durch Berlins größte Event-Halle in Friedrichshain. Die Vierbeiner sowie die dazugehörigen Artisten und Tänzer begeisterten mit anspruchsvollen Dressurlektionen, aberwitzigen Stunts und leichter Comedy in Europas erfolgreichster Pferdeshow „Cavalluna – Welt der Fantasie“ die Zuschauer.

Für die Aufführung waren extra 135 Tonnen Sand in der Arena verteilt und 500 Kilogramm Trockeneis für Nebeleffekte eingesetzt worden. „Cavalluna“ ist der Nachfolger der bekannten „Apassionata“-Showreihe und derzeit auf Europa-Tournee.

Im nächsten Jahr kommt "Cavalluna" wieder nach Berlin - mit der Show "Legende der Wüste". Tickets gibt es schon im Vorverkauf.

