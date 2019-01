Nicki Minaj in Berlin - Alle Infos zu Konzert, Tickets und Einlass

Friedrichshain. Gemeinsam mit Rapper Juice Wrld geht Nicki Minaj auf Tournee und präsentiert ihr neues Album "Queen". Das müssen Fans der Hip-Hop-Ikone zum Konzert in Berlin wissen:

Wann und wo findet das Konzert von Nicki Minaj statt?

Rapperin und Hip-Hop-Ikone Nicki Minaj tritt am Donnerstag, den 28. Februar in der Mercedes-Benz Arena Berlin auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass ist bereit ab 18 Uhr möglich.

Gibt es noch Tickets für die Show von Nicki Minaj in Berlin?

Ja, es sind noch Karten für das Konzert der Rapperin verfügbar. Tickets kosten zwischen 72 Euro für Sitzplätze in der günstigsten Kategorie und 100 Euro in der teuersten Kategorie. Eine Karte für einen Stehplatz bei dem Konzert in der Mercedes-Benz Arena gibt es ab 84 Euro.

Fans von Nicki Minaj können Tickets für die Show in Berlin z.B. über den Online-Ticketanbieter eventim bestellen.

Wie komme ich am besten zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden.

Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass in die Mercedes-Benz Arena beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten folgende Taschenregelungen: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren Größe das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) übersteigt.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena

