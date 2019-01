Mann versucht, Mädchen mit „Welpentrick“ anzulocken

Berlin Friedrichshain. Ein Mann hat in Friedrichshain auf der Straße versucht, ein Mädchen damit anzulocken, ihm Welpen zu zeigen. Das Kind geht auf die Schule am Traveplatz an der Jessnerstraße. Deren Schulleiterin veröffentlichte jetzt einen Brief, in dem Eltern nachdrücklich aufgefordert werden, mit ihren Kindern darüber „offen und ruhig“ zu sprechen.

In diesem Schreiben weist die Schulleiterin Eltern auf den jüngsten Fall hin

Der jetzt erst bekannt gewordene Fall ereignete sich am Mittwoch und wurde laut Schulleiter der Polizei angezeigt. Die Polizei konnte den Vorgang gestern vorerst nicht bestätigen. Wenige Tage zuvor hatte die Otto-Modersohn-Grundschule ihre Eltern darauf hingewiesen, dass im Dezember in drei Fällen Kinder von Unbekannten angesprochen worden waren. Schüler wurden zum Mitgehen animiert. An der Kita Gryphiusstraße wurde indes dieser Tage ein Mann bemerkt, der sich ohne erkennbaren Grund dort aufhielt. Die Kitaleitung warnte Eltern in einem Aushang.

( pag )