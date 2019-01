Friedrichshainer Supermarkt könnte bester Laden 2019 werden

Am 15. Januar wird in Berlin der Preis "Store of the Year" verliehen. Auch ein Friedrichshainer Discounter ist dafür nominiert.

Berliner Street-Art, die sich auszahlen könnte: Der Friedrichshainer Penny-Markt Box 80 in der Boxhagener Straße wurde vom Handelsverband Deutschland (HDE) für den Innovationspreis „Store of the Year 2019“ nominiert. Das ging aus einer Pressemitteilung vom Freitag hevor. Der Preis wird alljährlich für vielfältige Geschäfte mit innovativen Ideen und besonderen Gestaltungen verliehen.

In Berlin freut man sich sehr über die Nominierung. "Uns ging es darum, den neuen Penny-Markt mit szenetypischen Street-Art-Elementen zu verschönern, die das bunte Leben im Stadtteil Friedrichshain widerspiegeln. Das entspricht unserem nachbarschaftlichen Ansatz, denn wir wollen mitten im Leben unserer Kunden sein. In diesem außergewöhnlichen Markt sollen sich unsere Kunden besonders heimisch und wohl fühlen. Wir sind sehr stolz darauf, mit unserem Konzept eine hochkarätige Jury überzeugt und uns gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt zu haben", so der Leiter der Discounter-Region Ost, Steffen Graupner.

Lokale Street-Art-Künstler

Bemalt wurden die Wände in Friedrichshain von lokalen Street-Art-Künstlern, die vor allem den bunten und urbanen Charakter des quirligen Stadtteils aufgriffen und bekannte Elemente des Kiezes an den Ladenwänden verewigt haben.

Im Rahmen des Wettbewerbs beurteilt eine Jury die Läden anhand ihres Innovationsgrades, ihres Kundennutzens, ihres Wertschöpfungspotenzials, der Erlebniswert, ihrer Leitbildfunktion und des Alleinstellungsmerkmals.

Ob der Hauptstadt-Supermarkt in den besagten Kategorien punkten und die Anwohner sich bald über einen preisgekrönten Kiez-Supermarkt in ihrer Nachbarschaft freuen können, wird am 30. Januar 2019 entschieden. Dann findet die Verleihung im Rahmen des 15. Deutschen Handelsimmobilienkongresses in Berlin statt.

