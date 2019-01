Oxfam-Filiale in Kreuzberg: Ein Laden, der Leben schenkt

In Kreuzberg hat Oxfam seine neueste Dependance eröffnet. Freiwillige verkaufen Second Hand-Ware für einen guten Zweck.

Kreuzberg. Selbst wenn es die größten Bestseller sind: Michael findet, dass man an diesen Bücher oft noch etwas feilen muss. Mit einer vollen Flasche Spiritus vor sich, sitzt er dann in der kleinen Bücherstube hinter dem Verkaufsraum und nimmt das Schmirgelpapier "feinkörnig" zur Hand. Sekunden später sieht etwa der Rand eines Michael-Suter-Romans wieder präsentabel aus, ist das Cover mit ein wenig Putzmittel von allen Gebrauchsflecken befreit. "Bereit für den Verkauf draußen", sagt Michael. Der 58-Jährige zählt zum Team des ersten Oxfam-Geschäfts in Kreuzberg. Und der Laden läuft.

Oxfam versteht sich als Nothilfe- und Entwicklungsorganisation. Sie wurde 1942 in Großbritannien in Reaktion auf das Leid der Menschen in Griechenland gegründet, das damals von Nazi-Deutschland besetzt war. Inzwischen gibt es Dependancen in 19 Ländern. Oxfam schickte nach Taifun-Verwüstungen Nothilfe-Teams in die Philippinen, mahnt in Kampagnen Supermärkte zur Einhaltung von Menschenrechten bei ihren Zulieferfirmen und leistet politische Arbeit zum Schutz von Klima und Ressourcen.

Der deutsche Ableger wurde 1995 aufgebaut. Bundesweit 53 Geschäfte mit 3400 ehrenamtlichen Mitarbeitern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/18 durch den Verkauf gespendeter Kleidung, DVDs, Schmuck und Ähnlichem einen Gewinn von 3,03 Millionen Euro.

"Lebensstil ist hier stärker verankert als etwa in Lichtenberg"

In Berlin sind die meisten Filialen im Land zu finden. Unter den sieben Shops gibt es Niederlassungen am Kurfürstendamm und in der Spandauer Altstadt. Ende 2018 war Eröffnung an der Kreuzberger Bergmannstraße. Ein Charityshop in einem Bezirk, wo 30 Prozent der Bürger unter 700 Euro Nettoeinkommen monatlich haben? Shopreferent Jonas Lumpe (34) sieht darin keinen Kontrast. "Wir haben regen Zulauf. Besonders am Wochenende, wenn sonnabends auf dem Chamissoplatz Markt ist und viele auch zur Marheinekehalle kommen." In zwei Geschäften gibt es gebrauchte Tonträger, "Picknweight" verkauft in einem Hinterhof Kleidung zum Kilopreis, Radio Art an der Zossener Straße handelt mit Musikgeräten aus alter Zeit.

Lumpes beruflicher Hintergrund ist ein Start-up-Unternehmen. Mit Bart, Jeans und sportlicher Reißverschlussjacke verkörpert der 34-jährige Moabiter jene modernen Städter, die Oxfam für sich entdeckt haben. Schlagworte wie Recycling, Upcycling und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle bei ihren Einkäufen. "Dieser Lebensstil", erklärt Lumpe die Entscheidung für Kreuzberg, "ist bei den Menschen hier gewiss stärker verankert als in Lichtenberg oder Reinickendorf."

Und der Lifestyle endet im Kiez nicht beim Vorsatzen, vernünftig zu shoppen. 35 Freiwillige, rund 30 davon aus dem Bezirk, konnte Lumpe bereits für sein Geschäft rekrutieren, das er neben Filialen in Spandau, Dortmund und Essen betreut. 40 sollen es werden. Viele, wie die 30-Jährige Ricarda, machen den Gratis-Job aus Überzeugung. Die Kreuzbergerin schließt derzeit ihr Geografiestudium ab, hat eine halbe Stelle beim Deutschen Naturschutzring und trägt im Geschäft einen Pullover mit der Aufschrift: "No Planet B", sinngemäß: Einen zweiten Planeten haben wir nicht. "Ehrenamtliches Engagement ist eine gute Sache", sagt sie. "Was Besseres kann man mit seiner Zeit anfangen?"

Für drei neue Interessentinnen geht es an diesem Nachmittag die Treppe hinab zum Kennenlern-Gespräch hinab in den verblüffend großen Lager- und Mitarbeiterbereich. Außer Michaels Buch-Revier gibt es dort unter der Treppe Regale voller Kisten mit Accessoires und daneben einen großen Raum unter Neonlicht, der meterlang von vollen Kleiderstangen gesäumt ist. Lumpe erinnert Gäste daran, ihre Kleidung im hinteren Bereich an der Mitarbeitergarderobe zu lassen. Sonst könnte ein Mantel oder Schal schnell mal von emsigen Freiwilligen wie der mit Umsortieren beschäftigten 62 Jahre alten Emira eingeschätzt, ausgepreist und für den Verkauf fortgehängt werden.

Die Rückseite zweier zusammengeklebter Poster dient Lumpe als Leinwand. Den drei Interessentinnen auf ihren Klappstühlen zeigt er aus einem winzigen Beamer, für den Emiras Kleiderberge beseite geschoben wurden, Filmclips von Oxfam-Projekten für Hungernde und aus Dörfern, wo es lange kein trinkbares Wasser gab.

Nach Lumpes kurzer Einführung ist Zeit für Fragen. Eine Bewerberin lässt sich das Schichtsystem erklären. Jeder arbeitet einmal pro Woche fünf Stunden hineinander. "Anfangs durchläuft man alle Warenbereiche, zum Beispiel Kleidung, CDs und DVDs, Accessoires. Zuletzt steht man im Verkaufsraum an der Kasse, dort geben die Leute auch ihre Gebrauchtwaren ab."

Gerade für Leute vor dem Einstieg ins Berufsleben gibt es eine Reihe reizvoller Angebote: Im März etwa kommt eine Expertin, die den Mitarbeitern ein Kommunikationstraining erteilt. Alljährlich werden Verkäufer zu Schulungen geschickt, auf denen sie Details über Handhabung und Einschätzung von Preisen ihrer Gebrauchtwaren erfahren.

Mitarbeiter müssen achtsam sein

100 Prozent der Dinge im Geschäft kommen bereits von Kreuzberger Spendern. Die Annahme erfordert Erfahrung und etwas Fingerspitzengefühl. Ricarda, Zuständig für Musik und Film, sagt, man müsse den Anbietern gelegentlich vermitteln, dass ihre Ware in keinem verkaufbaren Zustand oder schlicht nicht schön genug ist. Lumpe sagt amüsiert, ihm kämen manchmal Objekte unter, etwa jüngst eine rosenverzierte Vase mit Goldrand, von denen er annehme, dass sie niemand haben wolle. Aber: "Kurz darauf war sie bereits verkauft", sagt er.

Die Mitarbeiter tragen einige Verantwortung. Die Waren etwa preisen sie selbstständig aus. Dafür gibt es Listen, die beispielsweise Kleidung nach Marke, Qualität des Materials und Zustand einordnet. Am PC unter der Treppe lässt sich auf eigens ausgewiesenen Seiten online nachsehen, was zum Beispiel ein Steiff-Kuscheltier oder eine Hermes-Bluse second hand abwirft. "Manchmal ist es gut, einen Experten unter den Mitarbeitern zu haben", sagt Shopchef Lumpe. In seiner Essener Filiale etwa wurde ein Buch angenommen, das beinahe zum Durchschnittspreis ins Regal gekommen wäre. "Aber glücklicherweise hatten wir eine ehemalige Bibliothekarin im Team, die es als echte Antiquität erkannte. Am Ende brachte das Buch um die 300 Euro."

Ebenfalls achtsam müssen die Mitarbeiter sein, wenn es um die Annahme von Fälschungen und Waren geht, bei denen Material verarbeitet wurde, das unter Natur- und Artenschutz steht. In den Regalen steht dafür eine Kiste, in der schon ein pelzig-brauner Mantel sowie eine Kette lagern, die Lumpe im Verdacht hat, aus Koralle gefertigt zu sein.

Am Ende seines Vortrags ist Zuhörerin Paula entschlossen, zum Team zu stoßen. Fünf Stunden wöchentlich ließen sich mit ihrem Kunststudium leicht vereinen und weil sie noch bei den Eltern in Kreuzberg wohnt, sei sie nicht so sehr auf einen bezahlten Job angewiesen. "Dinge wieder zu verwenden, Kleidung weiterzugeben, ist nur vernünftig." Und wer weiß: Vielleicht ist ihr Kunstverständnis ja bei der Dekoration von Schaufenster und Laden gefragt. Denn auch dies zählt zu den Aufgaben des Teams vom Oxfam Shop.

Oxfam Shop, Bergmannstraße 15, Kreuzberg, Tel. 616 295 16, Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sbd 11-16 Uhr. Interessenten können sich melden unter: shops.oxfam.de/berlin-kreuzberg