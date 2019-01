Einsatzkräfte am verunglückten Fahrzeug

Friedrichshain Glätteunfall in Friedrichshain: Auto kollidiert mit Tram

An der Kreuzung Petersburger Straße Ecke Kochhannstraße ist am Montagabend ein Auto mit einer Tram zusammengestoßen. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, rutschte aber wegen der Straßenglätte in die Tram. Verletzt wurde niemand.

( BM/seg )