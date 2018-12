Aus für das Fest in der Kreuzberger Bergmannstraße

Das Musikwochenende in Kreuzberg zieht seit 1994 Besucher aus ganz Berlin an. Nun fehlt dafür der Platz – wegen der Parklets.

Berlin. Der Schreck war groß. Der Gründer und Organisator des Bergmannstraßenfests, Olaf Dähmlow, hat über Facebook erklärt, dass sich der Kiez und Kultur e. V. auflöst. Viele Mitglieder seien „der Sache müde“. Da die Straße mit Parklets und Fahrradständern derzeit zu einer Begegnungszone umgestaltet wird, sei dies der richtige Moment. Einen Nachfolgeverein gibt es nicht, und dass das Bergmannstraßenfest überhaupt an selber Stelle stattfinden könnte, halten Bezirksverordnete ebenso wie bisherige Organisatoren für unwahrscheinlich.

Das Hauptproblem ist gelb und wird seit Anfang November zunehmend mit Filzmarkern bemalt. Die umstrittenen 15 Parklets, auf denen Passanten Platz nehmen, arbeiten oder miteinander ins Gespräch kommen sollen, haben die Möglichkeiten auf der Bergmannstraße erheblich eingeschränkt. Ebenfalls neu installiert werden Fahrradstellplätze sowie Rampen zur Überquerung einer Straße, die von Temposündern und Falschparkern in der zweiten Reihe geprägt ist. In einem einjährigen Testlauf von Bezirk und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird bis November 2019 ermittelt, wie Bürger, Anwohner und Gewerbetreibende das Stadtmobiliar annehmen. Danach entscheidet der Bezirk, ob die Konstruktionen bleiben.

Ein Parklet in der Bergmannstraße.

Foto: Uta Keseling

Dem absehbaren Ringen um das Jazzfest, das jährlich Ende Juni Zehntausende zu guter Musik und gehobenem Streetfood anzieht, wollten sich Dähmlow und weitere Mitglieder von Kiez und Kultur nicht aussetzen. Denn laut Toge Schenck vom Verein werden die installierten Gerätschaften 80 bis 90 Prozent des Raums verstellen, der von den Budenbesitzern gebraucht wird. Sicherheitsvorkehrungen können an verschiedenen Stellen nicht umgesetzt werden, weshalb kein Platz für bestimmte Bühnen wäre. Am Ende würden so Einnahmen verloren gehen, die die Finanzierung des Straßenfests erst möglich machen. Laut Schenck, Inhaber einer Agentur, erziele das Fest einen Gewinn unterhalb von 10.000 Euro. Dähmlow in seiner Facebook-Mitteilung: „Es gibt zurzeit keine Planungssicherheit.“

Er und die anderen scheidenden Mitglieder setzten durch, dass der Verein zum 31. Dezember aufgelöst wird. Schenck und seine für die Organisation wesentliche Frau Ingrid wollen die Arbeit unter neuem Namen fortsetzen. Allerdings: Weder sind genug neue Mitglieder gefunden noch lässt sich die Gründung eines neuen eingetragenen Vereins zeitnah schaffen.

Gesucht wird zudem ein Ausweichbereich. In der jüngsten Bezirksverordnetenversammlung wurden zwei Orte vorgestellt. Als ungeeignet gilt der Chamissoplatz. Dort reicht der Platz nur für das Gourmetfest, das das von Freitag bis Sonntag stattfindende Musikfestival begleitet: Bei „Kreuzberg kocht“ servieren renommierte Küchenchefs wie Herbert Beltle („Altes Zollhaus“) im weißen Zelt edle Gerichte zu erschwinglichen Preisen.

Für einen alternativen Ort liegt kein Antrag vor

Wahrscheinlicher ist die Kreuzbergstraße. Sie aber zählt zum sogenannten übergeordneten Straßennetz Berlins, über das nicht der Bezirk, sondern die Stadt entscheidet. Der Bezirksverordnete Lothar Jösting-Schüßler (Linke) sagte, ihn befremde, dass „das Bezirksamt nicht mit der Senatsverwaltung in Kontakt darüber getreten ist, ob sich das Fest dort veranstalten ließe“. Die Sprecherin der Verkehrsverwaltung, Dorothee Winden, unterstrich, dass noch kein Antrag vorliege. „Wenn ein Veranstaltungsort feststeht, prüfen wir das“, sagte sie.

Toge Schenck stellt sich ein Kreuzbergstraßen-Fest so vor: Es verläuft von Methfessel- bis Katzbachstraße. Einbezogen werden Teile von Großbeeren- und Möckernstraße. Musikbühnen stehen an Mehringdamm, Katzbachstraße und Großbeerenstraße. In Teile der Möckernstraße kommen die Köche und ihr Zelt, außerdem Sanitäter und Polizei. Die Erwägung, die Gourmetstation alternativ gleich zu Beginn in die Methfesselstraße zu integrieren, hält Schwenck für unpraktisch, da sie eine erhebliche Steigerung hat.

Das Bezirksamt signalisierte, die Fortsetzung mit neuem Verein zu unterstützen. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) erwartet, dass das Antragsverfahren noch vor Weihnachten auf den Weg gebracht wird. Schenck und Co. erhalten für ihre Planung exaktes Kartenmaterial zu den Straßen.

Lothar Jösting-Schüßler erwägt einen ganz anderen Weg: „Ich überlege, einen Antrag einzubringen, die Testphase der Bergmannstraße bis September zu verkürzen, um dann das Bergmannstraßenfest zu veranstalten.“ Er geht davon aus, dass die Bezirksverordneten die Fortsetzung der Begegnungszone sowieso ablehnen werden und die Parklets verschwinden.

Mochte die Meldung des scheidenden Olaf Dähmlow auf Facebook für Bestürzung gesorgt haben, so macht ein anderes Posting in dem sozialen Netzwerk bereits wieder Hoffnung: Unter „Bergmannstraßenfest Berlin 2019“ haben 66.000 Menschen „nehmen Teil oder sind interessiert“ angeklickt. Genug Publikum wäre im kommenden Jahr also wieder dabei.