Aufgrund eines verdächtigen Koffers am Ostkreuz fand am Vormittag ein Polizeieinsatz statt. Auch auf der Stadtbahn kam es zu Ausfällen.

Polizeieinsatz Zugausfälle bei S-Bahn am Ostkreuz und Bellevue

Berlin. Aufgrund eines größeren Polizeieinsatzes gab es am Montagvormittag Einschränkungen im Zugverkehr am Ostkreuz. Der Grund: Am Morgen wurde dort ein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, handelt es sich um einen herrenlosen Koffer, der um 8.34 Uhr an einem Treppenabgang zwischen den verschiedenen Bahnsteigen entdeckt wurde. Der Bahnsteig 13 und 14 wurde deshalb gesperrt, Spezialkräfte rückten an, um den Koffer in Augenschein zu nehmen. Um 10.52 Uhr dann die Entwarnung: Der Koffer ist harmlos, die gesperrten Bereiche wurden wieder freigegeben.

Zugverkehr unterbrochen

Laut der S-Bahn kam es zwischenzeitlich auf den Linien S41, S42, S8 und S85 zu Verspätungen oder Ausfällen. Die Regionalzüge RE1, RE2, RE7 und RB14 fuhren am Ostkreuz ohne Verkehrshalt durch, die Kynaststraße wurde zeitweise gesperrt. Die Buslinie 347 wurde nach Angaben der BVG zwischen Stralauer Allee und Glasbläser Allee umgeleitet.

+++Aktuell+++ derzeit kommt es aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes zu Einschränkungen am Bhf. #Ostkreuz. Wir sind im Einsatz. Verkehrsinfos gibt Ihnen die @SBahnBerlin. https://t.co/Ckx42cK659 — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) December 17, 2018

Damit nicht genug: Wegen eines liegengebliebenen Zuges am S-Bahnhof Bellevue kam es auch bei der S3, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und Zugausfällen. Fahrgäste berichteten, dass teilweise schon am Bahnhof Grunewald Schluss war. Die gestrandeten Passagiere versuchten, mit Bussen ihre Reise fortzusetzen. Um 10.40 Uhr gab die S-Bahn Entwarnung: Der liegengebliebene Zug hat die Strecke geräumt. Für die betroffenen Linie warnte die S-Bahn aber zunächst weiter vor Verspätungen. Es könne einige Zeit dauern, bis sich der Verkehr normalisiert.

( BM )