"Jeder allein in seiner Wohnung"

Berlin. Geben wir es ruhig zu: Es ist ein tief sitzender Wunsch des Stadt-Menschen, zu erfahren, was eigentlich so alles in der Wohnung seiner Nachbarn vor sich geht. Was sind das für Geräusche, die durch die Wand kommen? Wer geht da ständig aus und ein? Und was arbeiten diese Leute überhaupt? Auch Erik Lemke ist der Impuls nicht fremd. Im Kreuzberger Excelsior Haus mit seinen mehr als 500 Wohnungen, hat er eine Dokumentation über seine Nachbarn gedreht. Der Film ist derzeit im Kino und sammelt begeisterte Kritiken. Wer Berlin verstehen will, muss ihn gesehen haben.

Der 17-stöckige Bau befindet sich klotzig und abweisend an der Kreuzberger Stesemannstraße 68. An seinem Fuß liegt ein breiter Parkplatz, ein Discounter, dessen Drehkreuz nicht still steht, ein Coffee Shop. Aus dem Fenster des 72 Jahre alten Richard, der in Lemkes Film viel Platz einnimmt, sieht man die Ruine des Anhalter Bahnhofs, dahinter das Zeltdach des Tempodroms. Weil das Haus wie mit dem Spielzeugbaukasten zu einem verwinkelten Ensemble zusammen gesetzt wurde, blickt man in tiefer gelegene Flügel, sieht in menschenleere Großraumbüros eines Computerkollegs, auf Flächen, die das Bundesentwicklungsministerium nutzt, und auf einen Bunker in dem 3100 Menschen 14 Tage lang überleben würden.

Für "Berlin Excelsior", eine Co-Produktion mit dem rbb, die das Prädikat "besonders wertvoll" erhielt, schaut Lemke in den häuslichen Alltag seiner Nachbarn. Er lebt im Haus und arbeitete viele Jahre auf dem Dach im hippen Party-Restaurant "Solar". 650 Euro warm zahlen viele Mieter für die dort üblichen 32 Quadratmeter-Wohnungen. Mitte der 60er-Jahre auf dem Areal des legendären Hotels Excelsior als Vorzeige-Hochhaus errichtet, drehten sich in den folgenden zwei Jahrzehnten Berichte darüber eher um Ungezieferbefall, Einbruch und Pleite. Jene, die lange im Haus leben, seien eher arme Menschen, sagt Lemke. "Drei, vier mal im Jahr gibt es bei uns Todesfälle." Da die Leute einsam sterben, werde es tagelang nicht bemerkt.

Der Film des 35-jährigen gebürtige Dresdners zeigt einen wilden Mix von Typen, Selbstdarstellern und verkrachten Existenzen. Etwa einen Callboy Ende Vierzig, ein einstiges Showgirl aus dem Pariser Revue-Palast "Lido", einen hyperaktiven Erzieher, der verzweifelt eine Karriere als Lebensberater auf die Beine stellen will und dabei tiefer und tiefer in Schulden versinkt.

Ausgebildet in Parapsychologie: Mieter Norbert im Excelsior Haus

Foto: Daniel Schaler

Oder Norbert. Der 70-jährige Ex-Polizist, der auf Bauingenieur und Detektiv umsattelte, schleicht zu Beginn des Films wie unter Hypnose durch einen der grausig-grünen Gänge des Hauses, öffnet umständlich ein Fenster und macht mit erhobenen Händen Gesten, als vertreibe er behutsam Rauch. Erst als uns Erik Lemke mit in dessen 2-Zimmer-Wohnung nimmt, erfahren wir, was da geschehen sollte. "In diesem Stockwerk war kurz zuvor ein Mensch umgebracht worden. Erstochen", sagt Norbert.

Lemke hat einen Radio-Ausschnitt über die Bluttat aus dem Juli 2014 eingefügt. Ein Mann hatte den neuen Partner seiner ehemaligen Freundin, die im Haus lebte, attackiert. Norbert, an dessen Wand eine Urkunde über seine Fähigkeiten auf dem Gebiet der Parapsychologie hängt, sagt: "Im Gang vor der Wohnung spürte ich die Seele des Toten. Die fand nicht den Weg aus dem Gang heraus. Da habe ich sie hinausgeschickt."

Die nicht mehr ganz junge einstige Tänzerin Claudia ist zum Zeitpunkt des Filmdrehs Empfangsdame im "Solar" und benötigt Bewerbungsfotos für einen Job mit schöneren Aussichten als nur einem allabendlichen Blick über Berlin. Lemke und sein Kameramann André Krummel begleiten sie bei einer Fotosession mit dem Nachbarn Richard. Der sagt ihr zwischen zwei Schüssen unbekümmert, er werde sie schon irgendwie zehn Jahre jünger aussehen lassen. Krummel hält so lange auf ihren Gesichtsausdruck, der zugleich Verletzung und Hoffnung zeigt, dass es schon beim Zuschauen wehtut.

Mit dem blondierten Nachbarn Michael aus Holland macht Richard Videoaufnahmen für dessen neues Projekt, einen Blog, in dem er etwa Schminktipps für Männer gibt ("wichtig ist, dass es keiner bemerkt"). Michael will damit den Absprung von der Prostitution schaffen: Warum soll das kein Erfolg werden", überlegt er laut. "So viele andere Leute verdienen Geld und verbessern ihre Lebenssituation. Ich will mein Leben zurück. Mir etwas kaufen können."

In einer anderen Etage rechnet Nachbar Norman (30) vor, dass ihm die 1300 Euro als Erzieher nicht reichen. Sein Plan: Als Life-Coach Menschen optimieren. Normans Ziel: "Mehr Geld verdienen." Seine Mutter, die sich bei einem Besuch über den Zustand seiner Wohnung mokiert, versucht zu überzeugen, ihm einen Geländewagen oder zumindest ein Sportauto zu kaufen. Als Unterstützung für seinen beruflichen Neustart, sagt er.

Bei einem Treffen erzählt uns Norman, wie es nach dem Film weiterging. Als Kinderbetreuer in einem Wellness-Club sei er entlassen worden, weil er dort nebenbei Filme für seine neue Profession drehte. Gleichzeitig habe er zuviel im KitKatClub gefeiert, sei einer Spielsucht verfallen und habe schließlich kurz davor gestanden, sich umzubringen. "Nervenzusammenbruch." Daher bleibt Norman jetzt auch nicht lang, sein Suchthilfezentrum habe ihm nur kurzen Ausgang gewährt.

Ob er es bereut, sich so offen im Film gezeigt zu haben? "Überhaupt nicht", sagt er. "Ich wollte ganz natürlich 'rüberkommen." Freunde, die ihn in "Berlin Excelsior" sahen, bewundern ihn für seinen Mut, sagt er. Mit diesem großen anonymen Kasten allerdings hat Norman abgeschlossen. "Der ist trostlos. Wie ein Kaninchenbau. Ich dachte, ich würde mehr Leute kennenlernen. Aber jeder bleibt allein in seiner Wohnung."

Lemke sagt, er und Krümmel wollten im Film ein Gefühl darstellen, das viele im Haus verbindet: "Sie denken: Das Leben ist momentan nicht sehr schön. Aber sehr bald wird alles besser." Es ist ein Motiv, das Menschen nach Berlin zieht - wo sie als Kellner, unterbezahlte Start-up Angestellte, Dauerpraktikanten auf den Absprung warten. Michael und Claudia immerhin haben es geschafft. Der einstige Callboy arbeitet bei einem großen Digitalunternehmen, die einstige Tänzerin ist Stewardess bei einer international renommierten Airline. "Sie kommt rum in der Welt", sagt Richard, der ihre Bewebungsfotos aufgenommen hatte.

(in Anwesenheit der Filmemacher)