Frau vor Ertrinken bewahrt - Retter wird geehrt

Berlin. Da waren sich alle Bezirksverordneten ausnahmsweise einmal einig. Mit großem Applaus bedachten sie bei der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwochabend ihren Gast Jonas Daniel Willaredt.

Er hatte sich im Juni als Held erwiesen. Auf der Baerwaldbrücke war eine Frau ins Wasser gestürzt. Der 33-Jährige, der mit seinem Fahrrad am Ufer des Kanals entlang gefahren war, bemerkte dies, sprang sofort ins Wasser und kam ihr zu Hilfe. Ein Boot der Wasserschutzpolizei befand sich zufällig in der Nähe. So konnte die Frau sicher an Land gebracht werden.

"Wir danken Herrn Willaredt von Herzen für sein besonderes Maß an Tatkraft und Einsatzbereitschaft", sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann. "Dadurch, dass er den Ernst der Situation schnell erkannte und umgehend handelte, hat er ein Leben gerettet. Vielen Dank für Ihre Entschlossenheit und Ihr vorbildliches Verhalten."

