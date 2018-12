Keine Einigung im Senat auf zweites Hilfsmodell

Grüne und Linke favorisieren die Übertragung der Wohnungen in Landeseigentum. Am Freitag werden die Mieter informiert.

Berlin - Friedrichshain. Im Fall des Verkaufs von 700 Miet-Wohnungen an der Karl-Marx-Allee hat es am Dienstag nicht den von vielen erhofften Senatsbeschluss für ein alternatives Nutzungsmodell gegeben. Vorangetrieben hatte es Florian Schmidt (Grüne), Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg. Unter Beteiligung der sozial-ökologisch engagierten GLS-Bank und der landeseigenen Wohnungsunternehmen Gewobag sollen demnach Mieter ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen, mit einem Kredit bezahlen und ihre Wohnungen letztlich an die Gewobag weitergeben.

Grüne und Linke im Senat befürworten den Rekommunalisierungs-Entwurf. Weiterhin auf dem Tisch liegt das Angebot aus dem Haus von SPD-Finanzsenator Mattthias Kollatz. Er hat die Vergabe von Krediten der Investitionsbank Berlin (IBB) eingefädelt, mit denen Mieter ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen könnten, um Eigentümer zu werden.

Eine Sprecherin von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte, eine Entscheidung über das neue Modell werde nicht vor Donnerstag getroffen. Baustadtrat Schmidt sagte, er sehe "die Chancen für einen Beschluss recht hoch". Die rund 2200 betroffenen Mieter werden zur Darstellung der Ergebnisse und dessen, was sie jetzt unternehmen müssen, für Freitag 19 Uhr ins Kino Kosmos an der Karl-Marx-Allee geladen.