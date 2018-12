Kampf um die Karl-Marx-Allee

Berlin. An der ehemaligen DDR-Prachtstraße herrscht Unruhe. Im Oktober kaufte das umstrittene Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen vier Blöcke mit 700 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Das Unternehmen verspricht zwar, die bereits 2016 in Eigentumswohnungen aufgeteilten Blöcke langfristig im Bestand halten zu wollen. Trotzdem bangen rund 2200 Mieter um ihr Zuhause, befürchten ex­treme Mietsteigerungen oder letztlich doch den Einzelverkauf ihrer Wohnungen.

Am Sonntag demonstrierten mehrere Hundert Menschen vor der SPD-Parteizentrale für die Rekommunalisierung. Gleichzeitig tauchte das erste Angebot auf. „Einmalige Paradewohnung in beliebtem Stalinbau mit beeindruckender 120 qm großer Terrasse“, lautet der Titel. Die Wohnung selbst soll 137 Quadratmeter groß sein und 988.000 Euro kosten. Hinzu kommen Maklerprovision, Grunderwerbsteuer, Kosten für den Notar sowie für den Grundbucheintrag. Der gesamte Kaufpreis liegt bei 1,14 Millionen Euro.

Deutsche Wohnen will nicht hinter dem Angebot stecken

Laut Exposé wurde die Wohnung im zweiten Stock der Karl-Marx-Allee 91 im vergangenen Jahr saniert und soll sofort bezugsfertig sein. Unklar ist aber, wer sie verkauft. Das Maklerbüro „Fantastic Frank“ war am Sonntag unter der angegebenen Telefonnummer nicht erreichbar. Eine Sprecherin der Deutsche Wohnen teilte hingegen mit: „Wir haben das nicht im Vertrieb.“ Auch sie wisse nicht, wer der Verkäufer sei. Entweder sei es kein ernsthaftes Angebot oder ein Mieter habe von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und verkaufe nun weiter.

Letzteres ist auch laut Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) zumindest eine Option. „Ich gehe davon aus, dass der Eigentümer jemand ist, der sich wähnt die Wohnung zu haben.“ Laut dem Mieterbeirat werden die Wohnungen zum Vorkauf zu Qua­dratmeterpreisen von 3200 und 4400 Euro angeboten. Der hier aufgerufene Quadratmeterpreis von 7211 Euro zeige die Dimension des spekulativen Potenzials, so Schmidt. „Daher müssen wir so dringend wie möglich die Rekommunalisierung vorantreiben.“

Für rund 80 der 700 Wohnungen, die im Milieuschutzgebiet liegen, will der Bezirk sein Vorkaufsrecht nutzen. Für die übrigen Wohnungen geht das nicht. Allerdings haben die Mieter noch bis zum 4. Januar die Möglichkeit, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Dazu waren zuletzt zwei Modelle im Gespräch. Aus einem Hilfspaket des Senats und der Investitionsbank Berlin (IBB) sollten sie Gelder geliehen bekommen. Für ein Darlehen von 100.000 bis 300.000 Euro mit zehnjähriger Zinsbindung sind bei einer Tilgungsleistung von zwei oder drei Prozent Zinsen von 1,83 oder 1,81 Prozent zu zahlen, je nachdem ob man 15 Prozent Eigenkapital mitbringt oder weniger. Wer mehr als 300.000 Euro leiht, zahlt zwischen 1,76 und 1,78 Prozent Zinsen. Das würde aber nur wenigen Mietern nützen, meint Schmidt.

Er vertrat dagegen bislang ein Abtretungsmodell. Mieter sollten ihre Wohnung stellvertretend für eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft kaufen. Das scheine nicht möglich, so die Haltung der Senatsfinanzverwaltung in der vergangenen Woche. Am kommenden Dienstag wolle der Senat laut Schmidt nun ein drittes Modell diskutieren. Das sei über das Wochenende vom Bezirk und von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erarbeitet worden. „Zwei Schritte: Der Mieter kauft die Wohnung zunächst und kann sie dann an eine Wohnungsbaugesellschaft weiter- verkaufen.“ Seit Freitag gebe es zwei neue Partner, die mit an der Ausgestaltung arbeiten – eine Bank und eine Organisation aus der Wohnungswirtschaft. Um wen es sich dabei handelt, wollte Schmidt nicht verraten.

Mieter wollen einstweilige Verfügung erwirken

Sein ursprüngliches Abtretungsmodell hält Schmidt zwar weiter für möglich. Allerdings räumt er ein, dass es zu risikoreich und vor dem Hintergrund der knappen Zeit nicht das probate Mittel sei. Denn die Vorkaufsverträge verbieten eine Abtretung, bevor nicht bezahlt wurde. „Damit ist die Abtretung rechtlich angreifbar, wir wollen aber rechtssicher rekommunalisieren.“ Den Passus halte er allerdings für fragwürdig, da er das Vorkaufsrecht untergrabe. „Ein Skandal“, sagt Schmidt. Mehrere Mieter hätten sich bereiterklärt, in der kommenden Woche mit einer einstweiligen Verfügung dagegen vorzugehen. „Dadurch könnte das Verfahren vor Gericht gehen, der Verkauf vielleicht letztlich platzen“, so Schmidt. Zumindest wäre Zeit gewonnen. Eventuell würde sich ein Präzedenzfall ergeben, der diese Praktik stoppen könnte. Denn gerüchteweise steht schon der nächste große Verkauf an der Karl-Marx-Allee an.

