John Cale gibt in Berlin ein Konzert der Extraklasse

Berlin. Psychedelische Animationen auf der Leinwand. Dazu ein gestrichener E-Bass, der für einen Trance-artigen Sound sorgt - und darüber die dunkle Stimme von John Cale, der das Nico-Cover "Frozen Warnings" singt. Mehr Velvet-Underground-Feeling geht zum Konzertauftakt des Walisers in der fast ausverkauften Verti Music Hall kaum.

John Cale und Orchester geben sich die Ehre. Rechts und links flankieren sieben Streicher samt Dirigent und drei Bläser den charismatischen Frontmann und seine Band. Mit Gitarre, Bass und Schlagzeug die klassische Rockformation. Der 76-jährige Altmeister des Art-Rocks ist Sänger, am Keyboard und zuweilen auch an der Fender Stratocaster oder an der Akustik-Gitarre. Seine Stimme so dunkel und volltönend wie zu Beginn seiner Karriere vor über 50 Jahren.

Längst ist Cale mit seinem gewaltigen Œuvre selbst Teil der Musikgeschichte. Aus seinem Schaffen hat er über ein Dutzend Songs herausgepickt. Ein hörenswerter Querschnitt. Mit vielen düsteren, langsamen Nummern wie das morbide „Hedda Gabler“. Basslastig bis der Saal vibriert. Bebildert mit Gräbern. Treibender ist da "The Endless Plain Of Fortune". Allerdings nicht minder finster und fatal. Nichts für Freunde Guter-Laune-Mucke, sondern eben typisch Cale. Experimentell arrangierte Sounds, mit Hall und Rückkopplungen spielend, aber durchaus eingängig. Meistens zumindest.

Ein Grenzgänger zwischen der U- und E-Musik

John Cale gehört zweifelsohne zu den einflussreichsten Musikern der Gegenwart. Ein Grenzgänger zwischen der U- und E-Musik. Er studierte zunächst klassische Musik, hat zudem eine klassische Ausbildung an Viola und Klavier. 1965 gründete er mit Lou Reed und Sängerin Nico die Avantgarde-Band Velvet Underground, die er allerdings 1968 wieder verließ. Seither wandelt er meist auf Solopfaden, arbeitete aber auch als Musiker und Produzent stets weiterhin mit Kollegen zusammen wie Patti Smith, Element of Crime oder Brian Eno.

Früher spielte er sich schon mal volltrunken durch ein Konzert. Heute steht Wasser neben seinen Keyboards. Musikalisch genial ist John Cale immer noch. Live veredelt er seine ohnehin schon grandiosen Songs einmal mehr. "Mary" etwa. Gesungen mit hypnotischer Kraft. Das Masterpiece des Abends ist allerdings das unverschämt rockende "Helen Of Troy". Gute zehn Minuten lang mit Versatzstücken aus Punk und Jazz.

Und dann gibt es kurz vor Schluss noch einen Velvet-Underground-Klassiker. Einen echten Kracher: "I'm Waiting For My Man". Großartig!

Ein Konzert der Extraklasse mit einem überragendem John Cale.