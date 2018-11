Einsatzkräfte an der Unfallstelle

Der Mann wurde bei dem Unfall an der Landsberger Allee schwer verletzt.

Unfall Tram fährt Fußgänger an - M5, M6 und M8 unterbrochen

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend an einem Überweg auf der Landsberger Allee Ecke Ebertystraße in Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Die Linien M5, M6 und M8 wurden unterbrochen.

( BM/seg )