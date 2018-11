Urteil: Berlin hat keinen Anspruch auf das SEZ

Berlin. Die Bemühungen von Finanzsenator Andreas Kollatz (SPD), das vor 15 Jahren an einen Privatinvestor veräußerte Sport- und Erholungszentrum (SEZ) an der Landsberger Allee wieder in den Landesbesitz zu bekommen, haben vor Gericht eine empfindliche Schlappe erlitten. Die 22. Zivilkammer des Berliner Landgerichts urteilte am vergangenen Freitag, das der Multifunktionskomplex aus DDR-Zeiten mit großem Spaßbad nicht an den Liegenschaftsfonds zurückfallen muss.

Hintergrund des jahrelangen Streits: SEZ-Eigentümer Rainer Löhnitz hatte die Immobile 2003 für die symbolische Summe von einem Euro vom Land Berlin erworben und sollte dafür im Gegenzug unter anderem den Hallenbadbetrieb wieder aufnehmen. Ob er dies im ausreichenden Umfang getan hatte, stritten Löhnitz und der Liegenschaftsfonds des Landes Berlin so lange, bis sich letzterer auf den damaligen Kaufvertrag berief. In diesem war dem Liegenschaftsfonds das Recht eingeräumt worden, das Grundstück bei Nicht-Erfüllung der Verpflichtungen zurückzukaufen.

Die Richter sahen das jedoch nicht so

Sie urteilten, dass Löhnitz das SEZ behalten darf, jedoch einen Ablösebetrag in Höhe von knapp einer Million Euro an das Land bezahlen muss. „Der Käufer hatte offenbar von Anfang an nie die Absicht, diese wichtige Freizeiteinrichtung zu sanieren. Der vom rot-roten Senat 2003 geschlossene Vertrag muss so schlampig ausgehandelt worden sein, dass Berlin keinerlei Eingriffsmöglichkeiten hatte und Finanzsenator Kollatz mit dem Rückkauf nunmehr krachend gescheitert ist. Die politische Verantwortung für dieses Debakel tragen SPD und Linke“, kommentierte Kurt Wansner, CDU-Abgeordneter aus Friedrichshain-Kreuzberg den Vorgang.

Der Senat müsse endlich das Gespräch mit dem Investor suchen und mit ihm über einen Ausweg verhandeln. „Es handelt sich hier um wertvolles Bauland, das unsere Stadt so dringend braucht“, sagte Wansner weiter. Die Pläne des Senats sahen bislang vor, eine Schule und bis zu 500 Wohnungen auf dem rund fünf Hektar großen Areal des SEZ errichten. Noch ist das Urteil nichts rechtskräftig, Berufung beim Kammergericht ist zulässig (Aktenzeichen 22 O 259/16).

