Alle Infos zum Konzert von Folksänger Hozier in Berlin

Friedrichshain. Bekannt für Songs wie "Take Me To Church" oder "Someone New" geht der Folkmusiker Hozier auf große Europatour und kommt für eine Show auch nach Berlin. Der Sänger erhält musikalische Unterstützung von "Saint Sister". Alle wichtigen Infos:

Wann und wo tritt Hozier in Berlin auf?

Am Freitag, den 23 November tritt der Folkrocker Hozier in Berlin auf. Die Show in der neu eröffneten Verti Music Hall beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Konzert von Hozier in Berlin?

Ja, es sind noch Tickets für den Auftritt des Folkmusikers in Berlin erhältlich. Für 46 Euro können Sie Tickets für Stehplätze beim Konzert von Hozier erwerben. Karten für einen Sitzplatz sind ab 52 Euro erhältlich, in der Premium-Kategorie kosten Sitzplätze 62 Euro.

Konzertkarten können Sie z.B. bei dem Online-Ticketanbieter eventim kaufen.

Gibt es noch weitere Konzerte von Hozier in Deutschland?

Im Rahmen seiner Europatour gibt der gebürtige Ire drei Konzerte in Deutschland. Hozier tritt am 23. November in Berlin, am 30. November in Hamburg und am 3. Dezember in Köln auf.

Wie komme ich am besten zur Verti Music Hall in Berlin?

Die Verti Music Hall ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und den U-Bahn-Linien U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Von dort erreichen Sie die Konzerthalle fußläufig.

Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Mercedes-Benz Arena ein Parkhaus.

Verti Music Hall, Mercedes-Platz, 110243 Berlin

Was muss ich beim Einlass in die Verti Music Hall beachten?

In der Verti Music Hall sind nur Taschen bis max. DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) erlaubt. Größere Taschen können gegen eine Gebühr von 5 Euro aufbewahrt werden.

Nicht mitnehmen dürfen Sie eigene Speisen und Getränke, sowie Laptops, Tablets, Selfie-Sticks und große Video- oder Spiegelreflexkameras.

