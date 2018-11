Am Freitag gab es den dritten Fehlalarm in drei Tagen

Alarm in Friedrichshain East Side Mall wurde am Freitag wieder evakuiert

Berlin. Bereits zum dritten Mal in drei Tagen wurde in der East Side Mall in Friedrichshain der Feueralarm ausgelöst. Am Freitagabend mussten die Besucher um 19.50 Uhr das Gebäude verlassen.

Das Gebäude wurde bereits zum dritten mal geräumt

Foto: Thomas Peise

Nach 20 Minuten gab es die Entwarnung: Falscher Alarm, wie es laut Feuerwehr hieß. Und das zum wiederholten Mal innerhalb kürzester Zeit.

Erst am Mittwoch wurde die Mall an der Warschauer Straße eröffnet. Gleich am ersten Tag wurde im Gebäude Feueralarm durch die Brandmeldeanlage ausgelöst. Und auch am Donnerstag musste das Center aufgrund von Alarm von Kunden evakuiert werden. In beiden Fällen handelte es sich um einen Fehlalarm.

Die Feuerwehr musste anrücken

Foto: Thomas Peise

