Deutschlands beste Kinderbuchhandlung ist in Kreuzberg

Berlin. Die Kinderbuchhandlung "Krumulus" in Kreuzberg hat den Deutschen Buchhandlungspreis 2018 gewonnen. "Das ist eine sehr, sehr große Ehre", freut sich Sven Wallrodt, der seit 2014 - seit der Eröffnung des kleinen Ladens am Südstern - hier arbeitet. Krumulus ist erst der zweite Kinderbuchladen überhaupt, der diese Auszeichnung erhält. Der renommierte Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Und es gibt immer drei erste Gewinner, neben Krumulus haben jeweils noch eine Buchhandlung in Chemnitz und Köln gewonnen. Am Mittwochabend wurde der Preis in Kassel verliehen.

Am Tag nach der Preisverleihung kommen Stammkunden in die Buchhandlung, gratulieren, und erkundigen sich nach den neuesten Veranstaltungen. Denn Krumulus wurde nicht nur wegen seiner hervorragenden Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern ausgezeichnet. In dem verwinkelten Laden finden auch regelmäßig Lesungen, Ausstellungen und Veranstaltungen satt. "Manchmal bis zu zehn in einer Woche", erzählt Wallrodt. Und das nächste Top-Event steht schon bevor: Am Sonnabend um 14 Uhr liest Sebastian Meschenmoser, selbst Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreises, aus seinem Kinderbuch "Vom Wolf, der auszog, das Fürchten zu lehren" vor.

"Wir bemühen uns immer, dass die Illustratoren und Autoren der Bücher zu uns kommen, Lesungen halten und Workshops mit den Kindern machen", erklärt Wallrodt. Menschenähnliche Bäume, aus deren Gesichtern Äste und Zweige wachsen; verwunschene, dunkle Wälder, in denen Tiere herum spazieren; Imker, mit großen Hüten auf dem Kopf, um die kleine Bienen schwirren: Im Moment sind Bilder von Piotr Socha aus dessen Büchern in einem Nebenraum der Buchhandlung zu sehen.

In einem anderen Raum steht eine rund 120 Jahre alte Handdruckpresse. Fast jeden Samstag - und an Geburtstagen - können hier bis zu acht Kinder selbst kreierte Kunstwerke auf bunte Blätter drucken. "Es ist faszinierend für Kinder zu sehen, wie sich ihre Bilder wie von Zauberhand vermehren", berichtet Wallrodt und schmunzelt. Im hinteren Teil des Ladens ist zudem noch ein Antiquariat untergebracht, das rund 3000 Kinderbücher umfasst.

Buchhandlung, Antiquariat, Galerie, Druckpresse - all das hat in die Entscheidung der Jury mit reingespielt, dass Krumulus den Deutschen Buchhandlungspreis gewinnt. Denn neben dem wirtschaftlichen Aspekt zählt vor allem ein kulturelles Rahmenprogramm, das einen Mehrwert für die junge Kundschaft bietet. Den Preis wird das vierköpfige Krumulus-Team um Wallrodt und Inhaberin Anna Morlinghaus noch gebührend feiern. Doch viel Zeit für ausschweifende Siegesfeiern bleibt nicht: Bis Weihnachten stehen noch 32 Veranstaltungen auf dem Plan. "Mit dem Preis in der Tasche ist das aber gar kein Problem, das Programm durchzuhalten", sagt Wallrodt mit einem breiten Grinsen.

Krumulus - Buchhandlung, Galerie und Druckwerkstatt für Kinder, Südstern 4. Weitere Informationen unter: www.krumulus.com