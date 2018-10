Prominenter Eisverkäufer in der neuen East Side Mall

Friedrichshain. Benjamin Köhler hat nicht viel Zeit, es sind nur noch ein paar Stunden bis zum Anpfiff, und es gibt noch viel zu tun: Regale einräumen zum Beispiel, das Personal einweisen, die letzten Arbeiten halt, bevor der ehemalige Fußballprofi vom 1. FC Union Berlin sein neues Eiscafé in der East Side Mall eröffnen kann.

Früher wurden Fußballer nach dem Karriereende gern Kioskbesitzer. Aber Köhler, der 309 Bundesliga-Spiele bestritt, bevor ihn eine Krebserkrankung aus dem Spiel nahm, macht jetzt eben Eis. „Ich konnte mir nicht vorstellen, im Fußballgeschäft zu bleiben“, sagt er und klingt zufrieden mit dieser Entscheidung. Von Sorten wie „Apfelstrudel“ und „Bubble Gum“ hatte der gebürtiger Berliner zuvor zwar nie gehört – aber er freut sich darauf. Nach seiner Krankheit, von der er sich nach eigener Aussage komplett erholt hat, musste er erst mal Kraft schöpfen. Und umso glücklicher ist der 38-Jährige, dass jetzt eine neue Aufgabe auf ihn wartet.

Die East Side Mall einen Tag vor der Eröffnung.

Neues Einkaufszentrum mit rund 100 Geschäften

Ab dem heutigen Mittwoch, 10 Uhr, wollen Köhler und seine Mannschaft im „La Luna“ ihre Gäste neben Eiscreme auch mit Crêpes, Kuchen und Frühstück bewirten. Parallel geht der gesamte Betrieb in der neuen East Side Mall in Friedrichshain los. Mit viel Tamtam natürlich. Aber bevor das passiert, wird es wohl eine lange Nacht. Überall in dem silberglänzenden Bau, der von den Planern direkt auf die freie Fläche zwischen Warschauer Brücke und der Mercedes-Benz Arena gesetzt wurde, wird emsig gewerkelt. „Man ist dann überrascht, wie schnell das geht“, versichert Center-Manager Markus Scheer. Aber klar, am Ende könne es immer noch irgendwo hapern. Immerhin: Beim Vietnamesen oben im Food Court werden schon mal die ersten Karotten geschnippelt.

Rund 100 Geschäfte (laut Management davon mehr als 90 Prozent vermietet) gibt es in dem neuen Konsumtempel in Friedrichshain auf 24.800 Quadratmetern. Alles auf drei Ebenen. Damit liegt die East Side Mall in Berlin in Sachen Shoppingcenter größenmäßig eher im hinteren Mittelfeld.

Eine wichtige Rolle spielt aber die Gastronomie. In Zeiten von Amazon setzen die Betreiber von Einkaufszentren mehr und mehr auf das leibliche Wohl ihrer Kunden, auch die Investoren der Freo Group machen da keine Ausnahme. Rund ein Fünftel der gesamten Flächen wurde für Gastronomie eingeplant. Da man sich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg befindet, gibt es natürlich auch vegane Speisen im Angebot.

Touristen und Besucher der Mercedes-Benz Arena sind Zielkunden

Ansonsten tummeln sich auf den unteren Etagen die üblichen Einzelhandelsketten, bewährte Marken wie Uniqlo, H&M und Saturn. Dass dabei etwas hervorstechen könnte, scheint aber auch gar nicht der Plan zu sein. Center-Manager Scheer und der Deutschland-Chef der Freo Group, Jan Heidelmann, glauben allein an den Vorteil ihres Standorts. Rund 90.000 Menschen passieren nach ihren Angaben täglich die Warschauer Straße. Viele davon sind konsumfreudige Touristen, bei denen die Brieftasche locker sitzt.

Zudem ist die Mall hervorragend angebunden: Wer aus der U-Bahn am Bahnhof Warschauer Straße aussteigt, ist dank einer provisorischen Holztreppe gleich da. Dazu kommen die Besucher der Mercedes-Benz Arena. Aber Heidelmann glaubt auch an das Potenzial der umliegenden Wohnquartiere. „Ich bestelle selbst gerne bei Amazon“, sagt er. Was aber nicht hieße, dass nicht genügend Leute bei ihm im Center die Abendeinkäufe erledigen würden.

Heidelmann weiß auch, dass sie sich in der links-grünen Bewohnerschaft der Gegend nicht unbedingt beliebt gemacht haben. Tatsächlich stieß er aber kaum auf Widerstand. Dennoch wolle man auch in Zukunft den Kontakt zu Initiativen und Anwohnern suchen.

Baustadtrat Schmidt spricht von einem „Konsum-Ghetto“

Aber das wird wohl kaum nötig sein. Florian Schmidt (Grüne) weiß das. Nach der Offensive gegen das Mediaspree-Projekt, so der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, habe sich die Kraft der Anwohnerschaft etwas erschöpft. Der Politiker macht selbst keinen Hehl daraus, dass er von der East Side Mall wenig bis gar nichts hält, spricht sogar von einem „Konsum-Ghetto“.

Doch da das Gelände der US-amerikanischen Anschutz Group gehört und dort keine Wohnungen stehen, konnte Schmidt nichts dagegen ausrichten. Und es wird weiter in den Stadtteil investiert. Der österreichische Immobilien-Riese Signa plant auf dem Areal ein umstrittenes Hochhaus mit 90 Meter Höhe.

Ex-Fußballprofi Köhler hat dagegen an der East Side Mall überhaupt nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil. Er findet den gesamten Komplex einfach nur „überragend“. Er will am Anfang noch jeden Tag zwölf Stunden täglich dabei sein, sich dann aber nach und nach zurückziehen. „Dafür ist man ja Chef“, sagt Köhler.

