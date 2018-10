13 Jahre alter Junge aus Berliner Krankenhaus verschwunden

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Conor Dreke, 13 Jahre alt, verließ am 23. Oktober 2018 eine Klinik in Friedrichshain und benötigt dringende medizinische Behandlung. Es gibt Hinweise, dass er sich im Raum Hennigsdorf und Kremmen aufhalten könnte.

Conor Dreke wird wie folgt beschrieben:

1,66 Meter groß, schlanke Gestalt, blaue Augen, kurze, rotblond gefärbte Haare

Conor trug zuletzt ein schwarz-weiß kariertes Bauarbeiterhemd mit Kapuze. eine braune Hose und weiße Turnschuhe

Hinweise bitte an die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle.

( BM )