Bezirks-Schiff "Freibeuter": Räumung erwartet

Berlin - Friedrichshain Kreuzberg. Bei einer der längeren Sitzungen der Bezirksverordnetenversammmlungen des Bezirks kam die mit Spannung erwartete Nachricht erst ganz zum Schluß. Im Streit um das bezirkseigene Schiff "Freibeuter" wird eine Räumung jetzt immer wahrscheinlicher.

In einer großen Anfrage an das Bezirksamt wollte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Frank Vollmert den aktuellen Stand der langjährigen Auseinandersetzung erfahren. Als für Liegenschaften zuständiges Bezirksamtsmitglied kam die Antwort vom Grünen Baustadtrat Florian Schmidt. Seine Antwort, die er schriftlich mitteilen ließ: Das Bezirksamt beschließt jetzt kurzfristig, ob eine Räumung veranlasst wird. Er machte deutlich, dass die Kulturprojekte und Einzelpersonen dort keinen Anspruch auf Verbleib haben.

In einem Tweet am vergangenen Montag hatte Schmidt dagegen noch als kurzfristige Reaktion geschrieben: "Bezirksamt räumt nicht." An diesem Tag hätte die "Freibeuter" nach einem misslungenen Verkauf als Ergebnis eines Gerichtsprozesses vom gescheiterten Käufer, der Genossenschaft "Spreewohnen" geräumt an das Bezirksamt übergeben werden müssen.

Ob und wann geräumt wird, ist offen

Dies geschah aber nicht. Vielmehr präsentierten Nutzer des Schiffes den vor Ort an der Rummelsburger Bucht zur Schlüsselübergabe erschienenen Vertretern der Bezirksverwaltung Mietverträge. Diese habe die Genossenschaft mit ihnen abgeschlossen, hieß es. Stadtrat Schmidt kündigte daraufhin am Montag an, sich mit den vermeintlichen Mietern zum Gespräch am Mittwochvormittag zu treffen. Der BVV teilte er am gestrigen späten Abend als Ergebnis mit, dass die Verträge nach derzeitigen Erkenntnissen unwirksam seien, dass es sich "um ein Scheinmietverhältnis" handele.

Ob und wann geräumt wird, ist jetzt offen. Von Seiten der vermeintlichen Mieter hieß es bereits im Vorfeld, komme es zu einer Räumung, wolle man rechtliche Mittel einlegen. Die Berliner Besetzerszene mobilisiert seit Montag Aktivisten, die sich gegen eine Räumung stellen. Montag etwa waren 200 bis 300 Menschen am Schiff, so einer der Schiffsnutzer. Eine Räumung wird da also nicht ohne Gegenwehr verlaufen.

