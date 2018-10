Das Freudenberg-Areal hat eine neu Kita

An der Weserstraße wurde jetzt der Kindergarten Freudenberg eröffnet

An der Weserstraße hat eine Kita mit 90 Plätzen eröffnet. Die Kindertagesstätte "Inselkinder" macht zunächst weiter.

Friedrichshain. Für rund 90 Kinder gibt es in Friedrichshain eine neue Betreuung. An der Weserstraße 4 wurde jetzt der Kindergarten Freudenberg eröffnet. Neue Plätze sind dort bitter nötig: Das Areal beherbergte seit Ende des 19. Jahrhunderts die Deutschen Kabelwerke, die Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik GmbH folgte, doch seit Ende 2015 entstand auf 26.000 Quadratmetern ein komplett neues Wohnquartier mit Gewerbeeinheiten. Entsprechend sagte Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Jugend und Familie, bei der Eröffnung: „Friedrichshain ist sehr beliebt bei jungen Familien und der Bedarf an Betreuungsplätzen entsprechend hoch." Für berufstätige Eltern seien die Öffnungszeiten von sechs bis 18 Uhr ein großer Vorteil.

Die Kinder erwartet eine moderne Kita. Schwerpunkte sind dort Forschen und Medienpädagogik. Dafür gibt es gesonderte Themenräume. Sie werden etwa mit Tablets arbeiten, sollen Medienkompetenz erwerben und haben sogar einen 3D-Drucker zur Verfügung.

Betreiber ist das Unternehmen Fröbel. Der größte überregionale freigemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen in der Bundesrepublik betreibt 180 Krippen, Kindergärten und Horte sowie weitere Einrichtungen in zehn Bundesländern. Die neue Kita ist eine von 25 Einrichtungen, die das Unternehmen in Berlin führt.

Ein weiterer Standort in Friedrichshain ist die Fröbel-Kita "Inselkinder" an der Palmkernzeile 8 in Stralau. Dort befinden sich Räume, die die Eigentümer, ein Musikunternehmen, nun selbst nutzen wollten. Es kam zur Kündigung. Das hätte bedeutet, dass man im noch laufenden Kitajahr den Eltern der dort untergebrachten 25 Kinder hätte kündigen müssen.

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg trat daraufhin als Vermittler auf. Am Ende wurde jetzt erreicht, dass die Kita bis zum 31. August 2019 als Mieter bleiben kann. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) begrüßte, dass die Vermieter "soziale Verantwortung übernommen" hätten. Seitens der Kita hieß es, dass jene Kindergruppe, die die Räume derzeit nutzt, diese im zweiten Halbjahr 2019 nicht mehr benötigt, da sie von da an in die Schule geht.