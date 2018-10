Kein Ende im Streit um den "Freibeuter"

Am Tag, als das ehemalige Jugendfreizeitschiff "Freibeuter" geräumt zurück an den Bezirk gehen soll, präsentieren sich dort plötzlich Mieter

Berlin - Friedrichshain. Das ehemalige Jugendfreizeitschiff ging am Montag nun auch formal zurück an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Am Liegeplatz Rummelsburger Bucht fand die offizielle Schlüsselübergabe statt. Doch statt das Schiff geräumt zu erhalten, stießen die Bezirksamtsvertreter nun überraschend auf Kulturschaffende, die Mietverträge vorlegten. Diese hatten die vorigen Betreiber mit ihnen abgeschlossen, erklärten sie. Ob die Verträge juristisch wasserdicht sind, wird laut Bezirksamt zu prüfen sein.

Das linke Netzwerk "#besetzen" hatte seine Aktivisten aufgerufen, während des Übergabetermins zur Mittagszeit dabei zu sein. Über den Tag hinweg waren 200-300 Menschen vor Ort. Zu einer Räumung kam es nicht. Der zuständige Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) nahm Kontakt mit den Mietern auf, der KulturKombüse und dem Offenen Atelier Harry Krauß, und legte für Mittwoch einen Gesprächstermin fest.

Ursprünglich hatte die "Freibeuter" dem Bezirk gehört, der dafür dann Käufer suchte. "SpreeWOHNEN", eine Genossenschaft, wollte Initiativen aus den Bereich Tanz, Theater, für Workshops und Seminare ansiedeln. Sie bot im Jahr 2016 die Summe von 225.000 Euro und erhielt den Schlüssel zum Schiff. Das Projekt scheiterte jedoch.

Ein Prozess um ausgebliebene Zahlungen endete im Vergleich. Die Käufer sollten das Schiff mit der davor liegenden Grundstücksfläche bis spätestens zum 15. Oktober herausgegeben. In dieser Situation traten am Montag nun die Künstler mit ihren Mietverträgen auf und untersagten den Vertretern des Bezirksamts zudem, das Schiff zu begehen, so einer der Mieter zur Berliner Morgenpost. Er beharrt auf der Rechtmäßigkeit seines Vertrags und kündigte an, man werde klagen, falls es zu einer Kündigung komme.

