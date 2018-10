Baustadtrat bei Mieten-Diskussion Schläge angedroht

Berlin. Bei einer Diskussion über die Miet-Politik in Berlin, zu der auch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Anwohner in die

Galiläakirche an der Rigaer Straße in Friedrichshain geladen hatte, ist am Montagabend Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) von acht der rund 40 Teilnehmer bereits bei der Eröffnung so massiv niedergeschrien worden, dass er die Veranstaltung abbrach.

„Es ist offensichtlich, dass sie das Gespräch mit dem Bezirksamt nicht wollten“, so Schmidt. Vor der Tür habe man gedroht, ihm „eins auf die Fresse“ zu geben, sagte er der Berliner Morgenpost. „Das nächste Mal solle ich mit Bodyguard kommen.“

Anschließend sei er zudem von den Störern, die offenbar auch unter Alkohol standen, auf der Straße verfolgt worden. Andere friedliche Teilnehmer der Veranstaltung hätten die Störer dann beruhigt.

Auf seinem Facebook-Profil spricht Florian Schmidt über die Ereignisse des Abends:

( pag )