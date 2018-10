Mann bemerkt Einbrecher und verfolgt ihn - der zieht Messer

Der 42-Jährige war gerade dabei, in eine Wohnung einzustecken. Doch ein 40-Jähriger griff beherzt ein. Festnahme.

In Kreuzberg wurde am Montagnachmittag ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen. Gegen 18.15 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie ein Unbekannter auf den Balkon einer Wohnung in der Blücherstraße kletterte. Der Zeuge machte auf sich aufmerksam, woraufhin der Mann wieder vom Hochparterre-Balkon herunterkletterte und flüchtete. Der 40 Jahre alte Zeuge nahm die Verfolgung auf und rief die Polizei. Bei der Flucht über die Zossener Brücke und den Mehringplatz soll der Flüchtende seinen Verfolger mehrmals mit einem Messer bedroht haben.

Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung nahmen die herbeigerufenen Polizisten einen tatverdächtigen 42-Jährigen am U-Bahnhof Hallesches Tor fest. Einen Schraubendreher nahmen sie ihm als mutmaßliches Einbruchwerkzeug und ein Klappmesser als Tatmittel zur Bedrohung ab. Er wurde für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt. Der Zeuge wurde nicht verletzt.

( BM/seg )