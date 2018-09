Vermummte besetzen Wohnung nach Demonstration

Es gab 87 vorläufige Festnahmen nach der Besetzung am Weideweg in Friedrichshain. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma.

Berlin. Eine spontane Wohnungsbesetzung am Sonnabendabend in Friedrichshain beendete die Polizei nur wenige Stunden später. Die Einsatzkräfte verschafften sich gegen 2 Uhr mit Werkzeug Zugang zu der besetzten Wohnung in dem teilweise leer stehenden Haus am Weidenweg 63 und begleiteten die Besetzer ins Freie. Etwa 20 Vermummte waren nach einer Demonstration in die leer stehende Wohnung eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hatten etwa 1000 Personen an dem Aufzug teilgenommen, der ab etwa 19 Uhr vom Wismarplatz durch den Friedrichshainer Kiez zum Bersarinplatz führte. Titel: „Liebig 34 verteidigen gegen Gentrifizierung“ .

Während der Demonstration vermummten sich mehrere Teilnehmer, und die Einsatzkräfte wurden von Hausdächern aus mit Pyrotechnik angegriffen. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma und musste seinen Dienst beenden. Wenige Minuten nach 20 Uhr wurde die Menge am Bersarinplatz über Lautsprecher aufgefordert, sich zu dem Haus Weidenweg 63 zu begeben. Mehrere Hundert Demonstranten versammelten sich in kurzer Zeit vor dem Gebäude. Dort drangen dann die 20 Personen in die Wohnung ein und erklärten das Haus für „besetzt“. Etwa 80 Personen blockierten den Zugang zum Haus. Sie blieben trotz mehrfacher Aufforderungen, sich zu entfernen, sitzen und wurden von den Polizisten weggetragen.

Nachdem der Verantwortliche für das Haus eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, einen Strafantrag und ein Räumungsersuchen gestellt hatte, wurden die Besetzer aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Als sie dem nicht nachkamen, verschafften sich die Polizisten Zugang zu der Wohnung. Im Zusammenhang mit der Besetzung und der Demonstration nahmen die Einsatzkräfte insgesamt 42 Männer und 45 Frauen vorläufig fest. Sie wurden alle noch am Ort wieder entlassen. Die Polizei war mit 390 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

In der Nacht zu Sonntag demolierten Unbekannte in Karlshorst das Büro einer Immobilienfirma und sprühten auf die Fassade „L34 bleibt!“, die Abkürzung für ein linkes Wohnprojekt an der Liebigstraße in Friedrichshain. Mit der Wohnungsbesetzung sollte für den Erhalt des Projektes protestiert werden. Der Polizeiliche Staatsschutz prüft einen Zusammenhang.

