Denkmalschutz bremst Verschönerung am Ring-Center

Berlin. Es könnte so einfach sein. Ein im Bezirk berüchtigter Ort der Verwahrlosung, die Bahnunterführung der U- und S-Bahnstation Frankfurter Allee, könnte auf Kosten eines Unternehmens aufpoliert und regelmäßig gepflegt werden. Pläne dazu liegen in der Schublade. Doch Denkmalschutzbestimmungen lassen keine dauerhafte Lösung zu.

Nummer 09010007 in der Denkmalliste Berlin ist ein Ensemble aus S-Bahnhof, Ladenzeile und einstigem Beamtenwohnhaus an der Frankfurter Allee 111. Das Landesdenkmalamt schreibt, der Bahnhof gehöre „zu den historischen Verkehrsbauten, die heute eine Stufe der rasanten Verstädterung von ehemals ländlichen Vorortsgebieten anschaulich dokumentieren“. Leider hat das Ensemble 2018 eine weitere exemplarische Bedeutung: Zeigt es doch, wie eine Einkaufsstraße und Verelendung nebeneinander existieren.

Martin Schröter, Center Manager des angrenzenden Ring-Centers, jedenfalls ärgert sich darüber jeden Morgen, wenn er mit der Bahn zur Arbeit kommt. Die zum Ensemble gehörende Mauer unter der Brücke, die die beiden Gebäude des Einkaufszentrums trennt und ebenfalls unter Denkmalschutz steht, ist mit frischen Graffiti bemalt, auf dem Boden klebt Taubenkot, es riecht nach Urin. Obdachlose, die dort und noch häufiger auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Matratzen und ihrem Hab und Gut lagern, verengen den Bürgersteig für Zehntausende Menschen, die zwischen S- und U-Bahn wechseln. „Die Situation trifft mich sehr“, so Schröter. Eine Mutter, die dort oft einkauft, sagt, sie finde den Weg unter der Brücke für ihr Kind und sich so unerträglich, dass sie stets auf der Ostseite der Brücke in den U-Bahnbereich hinabsteigt, um auf der westlichen Seite wieder hinauszukommen.

Brückenbeleuchtung wird privat bezahlt

Im Rahmen eines Modernisierungsprojekts der Bahn, bei dem in Berliner Stationen bis 2021 rund 560 Millionen Euro investiert werden, wurden für den S-Bahnhof Frankfurter Allee bereits rund 2,5 Millionen Euro ausgegeben. „Bis vor gut drei Monaten wurde die Mauer gereinigt“, sagt Schröter. Davon ist nichts mehr zu erkennen. Graffitimaler nutzten die Einrüstung zudem, um an eine zuvor unzugängliche Wand des Ring-Centers zu gelangen und dort einen riesigen Schriftzug zu hinterlassen.

Seit vielen Jahren versuchen die Betreiber des Einkaufszentrums, die ECE Projektmanagement GmbH, etwas dafür zu tun, dass das Umfeld besser zu ihrer Mall passt. Die Lage an der ÖPNV-Drehscheibe begünstigt ihr Geschäft: Bis zu 40.000 Besucher sind täglich in den rund 100 Geschäften, während die übliche Kundenzahl in Berliner Centern zwischen und 20.000 und 30.000 liegt. Doch das Einzige, was man beitragen durfte, seien Lampen an der Mauer – gegen die abends herrschende schummrige Gruselstimmung. Das Center zahlt dafür 1600 Euro jährlich.

Im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist die Sorge von Unternehmern und Bürgern bekannt. SPD-Stadtrat Andy Hehmke, verantwortlich für das Ordnungsamt, erzählt von Briefen verärgerter Bürger, die fordern, etwas gegen die Obdachlosen und meist aus Osteuropa kommenden Saisonarbeiter zu unternehmen. „Es ist ein stadtweites Phänomen. Ein Ordnungsamt kann da immer nur gegen das Symptom vorgehen“, sagt Hehmke. „Wir machen die Erfahrung, dass die Betreffenden, wenn man sie denn fortschickt, binnen weniger Stunden wieder zurück sind.“

Mall-Chef Schröter räumt ein, dass Obdachlose unter Bahnbrücken eine Erscheinung sind, der eine Stadt schon an weit früherer Stelle Maßnahmen und Ideen entgegensetzen muss. In der Bezirksverordnetenversammlung sieht man die Situation mehrheitlich ähnlich. Marlene Heihsel (FDP) sagt, der Bereich sei immer Brennpunkt gewesen. „Aber ich bin dagegen, Obdachlose einfach aus dem Stadtbild zu verdrängen.“

Um etwas zu verändern an einem Ort, wo sich einfach nichts verbessert, will Schröters Unternehmen selbst in einen städtebaulichen Anbau investieren. Der Plan sieht vor, die Wand zwischen den Centern mit einer Verschalung abzutrennen. So wären die Wände vor Graffiti geschützt und eine insgesamt ansprechendere Wegstrecke verlöre ihre Anziehungskraft für Wohnungslose. „Denkbar ist eine innere Verkleidung des Bereichs in geschwungener Form“, sagt Schröter. Gute Erfahrungen habe die ECE damit etwa in Augsburg gemacht, wo Verkleidungen von Künstlern und mit Lichtinstallationen gestaltet wurden.

„Am Denkmalschutz kommt man nicht vorbei“

Ein weiterer Vorschlag, zu dem ebenfalls bereits Mitte des vergangenen Jahrzehnts Animationen in Auftrag gegeben wurden, sieht eine Verkleidung der Mauer vor und Beleuchtung aus dem Deckenbereich. Die Investition, die Schröter vage „in sechsstelliger Höhe“ sieht, sowie Reinigungs- und Unterhaltungskosten wolle man durch Werbetafeln erwirtschaften.

Das Unternehmen hat mit seinen Plänen bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde vorgesprochen. „Uns wurde gesagt, es sei nicht gestattet, die baulichen Veränderungen an dieser Stelle vorzunehmen“, sagt Schröter. „Am Denkmalschutz kommt man nicht vorbei“, ergänzt die Bezirksverordnete Heihsel. Dennoch will Schröter weiter beim Bezirksamt nachbohren. Ihm leuchte nicht ein, dass ein Ort denkmalgeschützt ist, für dessen Schutz und Pflege nichts unternommen werde.

