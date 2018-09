Umstrittenes Plakat: Bezirk muss zahlen

Im Streit um das Protestbanner am Post-Tower muss der Bezirk nun die Gerichtskosten in Höhe von 1000 Euro zahlen.

Berlin. Jetzt hat der Ärger ein Preisschild. Das Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg hatte Baulöwe Christian Gröner und seine CG Gruppe aufgefordert, ein 25 mal 13 Meter großes Protestplakat von seinem Hochhaus-Projekt rund um das Postscheckamt zu entfernen. Es war nicht zugelassen und niemand wusste, ob es irgendwann auf Fußgänger, Autos oder U-Bahn fallen würde.

Vor dem Verwaltungsgericht lieferte die CG Gruppe in der vergangenen Woche ein Statikgutachten nach. Der Bezirk unterlag daraufhin in seiner Forderung und wurde zur Zahlung der Gerichtskosten verpflichtet. Am Mittwoch erklärte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) in der Bezirksverordnetenversammlung, die zu zahlende Summe betrage 1000 Euro.

