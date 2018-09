In der Mercedes-Welt wird Richtfest gefeiert

Berlin. An der Mercedes-Welt am Salzufer ist am Donnerstag Richtfest für ein neues Serviceterminal gefeiert worden. Zu den Festgästen gehörte auch Reinhard Naumann (SPD), Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die neue Serviceeinrichtung soll nur der Anfang sein. Wie der Autokonzern mitteilte, soll auch der Showroom der Mercedes-Welt in den nächsten Jahren grundlegend neu gestaltet werden. Daimler investiert rund 50 Millionen Euro in die umfassende Modernisierung seines „Flaggschiffs der Marke Mercedes-Benz in der Bundeshauptstadt“.

Das neue Serviceterminal bezeichnet das Unternehmen als zukunftsweisend, da es vollständig auf die kommenden Anforderungen der Elektromobilität ausgerichtet sein wird. Die Eröffnung wird für Frühjahr 2019 angekündigt. Für die Kunden soll der Betrieb trotz der Bauarbeiten in gewohnter Weise weitgehen, heißt es in einer Mitteilung der Mercedes-Welt.

„Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen im Fokus all unserer Handlungen“, sagte Hans-Bahne Hansen, Direktor von Mercedes-Benz Berlin. „Zu unseren Service- und Vertriebsprozessen in der Mercedes-Welt werden wir in den kommenden Jahren noch umfangreichere Dienstleistungen anbieten können, kombiniert mit wegweisenden Verbesserungen in der Kundenbetreuung.“

Das neue Terminal hat nach Unternehmensangaben eine Nutzfläche von 34.000 Quadratmetern. Dort wird es allein elf Annahmeplätze für die Kundenfahrzeuge geben. Die Werkstatt selbst verfügt über 66 Hebebühnen sowie Teile- und Zubehörlager für bis zu 14.500 verschiedene Ersatzteile.

Im Parkhaus gibt es 750 Stellplätze für Kundenfahrzeuge. Sie werden alle digital erfasst, damit entfalle die lästige Suche nach dem richtigen Auto.