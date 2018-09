Entscheider für den Görlitzer Park gesucht

Berlin. Der Countdown für die Wahl des ersten Parkrats für den Görlitzer Park läuft. Bis heute, 17.30 Uhr, kann noch gewählt werden. Wer die persönliche Vorstellung der Kandidaten verpasst hat, kann sich von knapp der Hälfte der 53 Bewerber ein Bild machen. 23 von ihnen stellen sich auf Youtube vor.

Tobias Bachmann etwa sagt in dem 54 Sekunden langen Video: „Der Görli ist für mich ein zweites Zuhause. Und wie es in einem Zuhause so ist: Da möchte man es schön haben und daran mitarbeiten und -entscheiden, dass es schön bleibt.“ Anna Bernegg aus dem Wrangelkiez erklärt, sie wolle sich mit ihrer Kandidatur den Entwicklungen im und am Park stärker stellen und auf diese Einfluss nehmen, „um mein eigenes Lebensumfeld aktiv mitzugestalten“.

Es gibt aber auch jene, die explizit die Drogendealer aus dem Görlitzer Park vertreiben wollen. Kandidat Benjamin Schmid tritt mit der Forderung an: „Weg mit den Dealern, mehr Sicherheit und Wohlbefinden für Familien.“ Er befürwortet zudem die Einrichtung eines Standortes für die Polizei im Gelände.

Im April 2017 war ein Gründungsrat gewählt worden. In der Parkrat-Satzung, unterzeichnet von Rat sowie Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und Baustadtrat Florian Schmidt (beide Grüne), wird das Mitbestimmungsrecht der Gewählten festgeschrieben. Die Ehrenamtlichen werden demnach zu allen wesentlichen Entscheidungen und Vorgängen im Görlitzer Park gehört. Der Rat soll die Menschen am und im Park gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vertreten.

So gab es etwa Bürgersprechstunden, bei denen der Rat Sorgen und Anliegen der Anwohner sammelte und sich über deren Erfahrungen bei den Feiern am 1. Mai in Park und Kiez informierte. Der Rat hatte Kritik an der Nutzung des Parks für das 1.-Mai-Fest „MaiGörli“ geübt. Es sei zu wenig auf Anwohner und Stadtteil ausgerichtet – zu viel Rave, zu wenig politisch. Aus dem Gründungsrat wurde zudem der Vorwurf laut, Parkmanager Cengiz Demirci beziehe das Gremium nicht in Entscheidungen ein.

Der türkischstämmige 45-Jährige, der aus der Jugend- und Sozialarbeit kam, trat im November 2016 seinen Job an. Er sollte den Park, der durch Drogenhandel in Verruf geraten war, attraktiver machen. Zuvor hatte er den Aufbau eines Parkrates angekündigt. Lorenz Rollhäuser, der sich im Gründungsrat des Görlitzer Parks engagiert hatte und nun unter den Kandidaten ist, sagt: „Die Kommunikation mit dem Parkmanager gestaltete sich mitunter schwierig. Er sah den Gründungsrat nicht immer als etwas, mit dem man zusammenarbeitet.“ Das sei bedauerlich, da dieser „unsere Verbindung ins Bezirksamt“ darstellte.

Trotzdem: Demirci und die ihn unterstützenden vier Parkläufer hätten „für mehr Ruhe und Gelassenheit im Park gesorgt“, sagt Florian Fleischmann vom Gründungsrat. Der Görlitzer Park ist für die dort ungestört agierenden Drogendealer bekannt. Zu jeder Tageszeit werden Passanten von den Dealern, oft abgelehnte Asylbewerber, angesprochen. Fleischmann appelliert, den Männern eine Alternative zum Dealen und Hilfe durch Sozialarbeit zu bieten. Demirci hatte die Ansicht geäußert, wenn man diesen illegal in Berlin lebenden Geflüchteten eine sechsmonatige Arbeitserlaubnis ermögliche, werde sich das Problem weitgehend erledigen: „Dann wären sofort 80 Prozent der Dealer weg.“ Eine rechtliche Grundlage gibt es dafür nicht.

53 Kandidaten sind angetreten, um eines der elf Ratsmitglieder zu werden. „Mit so vielen Bewerbern und Bewerberinnen hatten wir gar nicht gerechnet“, sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann. „Toll ist auch die Diversität der Kandidaten- und Kandidatinnenliste. Nun hoffe ich, dass Anwohner und Anwohnerinnen, Nutzer und Nutzerinnen von der Wahlmöglichkeit Gebrauch machen.“

Nicht alle Kandidaten halten sich an die Vorgaben

Die große Bereitschaft unter Anwohnern und Fans des Parks, sich zur Wahl zu stellen, wurde auch im Gründungsrat positiv aufgenommen. Von dessen elf Mitgliedern haben sich zwei aufstellen lassen. Es heißt aber auch, dass sich nicht alle Kandidaten mit dem vorliegenden Handlungskonzept von Verwaltung, Vereinen und Anwohnern beschäftigt haben, etwa der Haltung, dass man den Drogenhandel nicht beenden könne, solange die Nachfrage hoch sei.

Gewählt werden kann seit vergangener Woche im Bauwagen am Gebäude des Projekts Kreuzer, am heutigen Donnerstag noch von zehn bis zwölf und 16 bis 17.30 Uhr.

Wählen kann jeder ab 14 Jahren, unabhängig vom Wohnort. Infos unter: pr-gp.de, Kandidatenvideos unter Youtube-Stichwort „Kandidaten für den Görlitzerparkrat“.

