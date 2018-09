Das Schiff und ein Verkauf, der keiner war

Hin und Her: Die "Freibeuter" musste zurück an den Bezirk gehen, weil die neuen Eigentümer kein Geld und keinen Ankerplatz hatten.

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg. Der Streit um ein Schiff des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg ist beigelegt. Es ging um einen Verkauf, der keiner war und ein Boot, das seinen Liegeplatz verlor. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung, Frank Vollmert durch den zuständigen Stadtrat Florian Schmidt (Grüne) hervor.

Die Vorgeschichte - Vollmert sagt: "die Posse" - beginnt Anfang des Jahrzehnts. Weil das als Jugendfreizeitschiff betriebene Boot "Freibeuter" nicht mehr von seinen Trägern betrieben werden konnte, ging es zurück an den Bezirk. Der suchte via Ausschreibung einen Käufer. Manko: Das Boot hat einen geringen Bewegungsradius. Und: Am momentanen Ort durfte es nicht bleiben, denn die Erlaubnis war daran gekoppelt, dass das Gefährt als Jugendfreizeitstätte betrieben wird. Die "SpreeWOHNEN", eine Genossenschaft, die in der Folge Initiativen aus den Bereich Tanz, Theater, für Workshops und Seminare ansiedeln sollte, bot im Jahr 2016 dennoch 225.000 Euro und erhielt bald den Schlüssel zum Schiff.

Dann stellte sich heraus, dass die von der Gesellschaft beabsichtigte Wohn- und Projektnutzung aus wasserschifffahrts-, naturschutz-, umweltrechtlichen sowie aus städtebaulichen Gründen nicht zulässig war. Ein alternativer Liegeplatz fand sich auch nicht. Eine Auflage für den Verkauf war jedoch gewesen, das Schiff an einen anderen Liegeplatz zu befördern. Die Summe für den Kauf blieb man weitgehend schuldig.

Kein Schiff, kein Geld: Also klagte das Bezirksamt und verlangte neben der Herausgabe des Boots eine rückwirkende Nutzungsentschädigung von monatlich 2.403,83 Euro sowie Verzugszinsen für den Kaufpreis von 6.754,50 Euro. Die Käufer fanden diese Summen nicht gerechtferigt und außerdem: zu hoch. Man erklärte, man habe zwischenzeitlich selbst viel Geld in das Schiff gesteckt, das man mit den Anspüchen des Bezirksamtes gern verrechnen würde.

Wie Schmidt, zuständig für Bauen, Planung und Facility Management, nun mitteilt, war im August im Zuge der Räumungs- und Herausgabeklage des Bezirksamtes gegen die Käufer vor dem Landgericht Berlin verhandelt worden. Am Ende schlossen die Parteien einen Vergleich: Die Käufer müssen das Schiff mit der davor liegenden Grundstücksfläche bis spätestens 15. Oktober 2018 geräumt herausgegeben. Beide Parteien lassen ihre gegenseitigen Zahlungsansprüche fallen.

Schmidt zufolge - er hat den unglücklichen Verkauf und die Abwicklung von seinem Amtsvorgänger "geerbt" - habe das Bezirksamt dem Vergleich zugestimmt, da bei Fortführen des Rechtsstreits das Einholen von Sachverständigengutachten und eine teure Verlängerung des Verfahrens angestanden hätten. Zudem sei die finanzielle Leistungsfähigkeit des Prozess-Gegners gering. Die Genossenschaft ihrerseits beklagt, dass mit der Rückabwicklung nun "selbstbestimmtes, kulturelles, kreatives und soziales Wirken einfach weg gefegt und vernichtet" worden sei.

Frank Vollmert, der den Fall seit Jahren verfolgt und mit Anfragen begleitet, kritisiert unter anderem, dass den Käufern überhaupt Schlüssel für das Schiff überlassen wurden, obwohl sie weder den Kaufpreis bezahlt noch Liquidität nachgewiesen hatten. "Das Bezirksamt ist erschreckend blauäugig an die Sache herangegangen", sagt er. Dass das Geschäft nicht funktioniert hat, ärgert ihn besonders, weil er 2013 einen BVV-Beschluss initiiert hatte, demzufolge der Erlös aus dem Verkauf der "Freibeuter" für die bezirkliche Jugendhilfe vorgesehen war.

Für die Zukunft des Bootes gibt es nun drei Optionen. Entweder es wird verschrottet. Als es 2011/12 erstmals an den Bezirk zurück ging, war mit mehreren 1000 Euro zu rechnen. Möglicherweise findet sich auch ein Käufer. Auf der öffentlichen Vergabeplattform des Landes Berlin ist die "Freibeuter" angeboten. Bis zum 19. Oktober können sich Interessenten melden. Oder die Gruppen, die das Schiff bislang nutzten, können bleiben. Die Initiativen Blaue Blume e.V., Theater Traumschüff, KulturKombüse, Offenes Atelier Harry Krauß, Tanzschule für Tango Argentino sowie weitere wollen eine gemeinnützige Dachorganisation gründen. Ihr Plan: Mit der Vorlage eines Konzeps für den Betrieb der "Freibeuter" wollen sie vom Bezirk einen Pachtvertrag für eine Nutzung von etwa drei Jahren erreichen.

Damit wäre allerdings weiterhin nicht geklärt, wo das ehemalige Jugendfreizeitschiff eigentlich ankern soll. Die Zukunft des Boots wird die BVV wohl weiter beschäftigen. Frank Vollmert indes will in einer neuen Anfrage wissen, ob dem Bezirk beim Vergleich mit der Genossenschaft Kosten durch die dabei übliche Aufteilung der Gerichtskosten entstanden sind, und was jetzt mit der "Freibeuter" geschieht.