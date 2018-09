Im Streit um das Protestbanner am Post-Tower hat sich Bauinvestor Christoph Gröner vor dem Berliner Verwaltungsgericht durchgesetzt.

Gröner gegen Schmidt Gericht: Umstrittenes Plakat am Postscheckamt darf bleiben

Berlin. Am Mittwochvormittag hatte das Verwaltungsgericht Berlin darüber zu befinden, ob das umstrittene Protestplakat am Halleschen Ufer bleiben darf oder abgehängt werden muss, wie es das Bezirksamt verfügte.

Wie die stellvertretende Sprecherin des Gerichts, Nicole Castillon, erklärte, musste das Bezirksamt die Verfügung nun zurücknehmen. Die Verfahrenskosten trägt das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt. Das Protestbanner darf bis Dezember bleiben. Die CG Group hatte einen Statiknachweis nachgereicht. Florian Schmidt (Grüne), Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, sagte dazu: "Wegen des nachgereichten Nachweises kann ich mit dem Urteil gut leben."

Bezirkssadtrat Florian Schmidt (Grüne)

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Am Halleschen Ufer 60 will die CG Group von Multi-Millionär Christoph Gröner im ehemaligen Post-Tower und in den umliegenden Gebäuden Wohnungen und Gewerberaum ausbauen. Weil aber die Gruppe die ursprünglich angedachte Zahl von günstigen Wohnungen verringerte und den Anteil von Gewerberäumen hochschraubte, legte die zuständige Verwaltung das Projekt auf Eis.

Die Auseinandersetzung geriet zur persönlichen Fehde zwischen Gröner und Baustadtrat Florian Schmidt. Daraufhin ließ Gröner ein Protestbanner in der Größe von 13 mal 25 Metern drucken und an der Fassade des Gebäudes aufhängen. Der Bezirk verfügte prompt, dass es abgenommen werden solle und leitete dazu ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

