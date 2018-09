Fahrgäste der BVG steigen am Montagmorgen am Bahnhof Schlesisches Tor in einen Ersatzbus ein

In der Nacht wurde die Hochbahntrasse der Linien U1 und U3 gesperrt. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen.

Ersatzverkehr U-Bahn-Verkehr in Kreuzberg seit dem Morgen unterbrochen

Berlin. Die Sanierungsmaßnahmen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) entlang der Trasse der U-Bahn-Linien U1 und U3 sorgen am Montagmorgen für Behinderungen. In der Nacht wurde die Strecke zwischen den Bahnhöfen Schlesisches Tor und Hallesches Tor gesperrt. Ein Pendelverkehr mit Bussen kommt im Zehn-Minuten-Takt zum Einsatz.

An der Ersatzhaltestelle am Schlesisches Tor bildeten sich am Morgen lange Schlangen. Die Busse kamen im morgendlichen Berufsverkehr auf der Skalitzer Straße nur langsam voran. Die Gesamtfahrzeit vom Bahnhof Warschauer Straße zum Kurfürstendamm verlängerte sich um rund 20 Minuten.

Mitarbeiter der BVG verteilten am Morgen Faltblätter, die über die Bauarbeiten informieren. An den Bushaltestellen achteten Sicherheitsmitarbeiter darauf, dass die Fahrgäste die gelben Linien am Bus-Einstieg nicht überschreiten und die Türen schließen konnten. Die BVG empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren und andere U-Bahnlinien und S-Bahnen zu benutzen.

Die Bauarbeiten sollen noch bis zum 18. November andauern. Bereits seit 2005 wird die mehr als 100 Jahre alte Hochbahntrasse in Kreuzberg abschnittsweise saniert.

Mehr zum Thema:

U-Bahn-Verkehr in Kreuzberg ab Montag lange unterbrochen

( BM )