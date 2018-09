BVG und S-Bahn eröffnen erstes gemeinsames Fundbüro

Berlin. Für Robin S. beginnt die neue Woche mit einem schönen Wiedersehen. Am Montag kann der Kreuzberger einen seiner wichtigsten Freunde endlich wieder in die Arme schließen. Mehr als eine Woche lang habe er ihn, oder besser es schmerzlich vermisst: sein Handy. „Am 25. August habe ich es wohl in der U-Bahn verloren“, berichtet der junge Mann. Es müsse ihm aus der Jackentasche gerutscht sein. Nun steht er etwas nervös am Fundbüro-Tresen. Vor ihm liegt das gesuchte Telefon – mit einem zersplitterten Display zwar, doch der wichtige Datenchip ist intakt. „Vor allem die Fotos sind mir sehr wichtig“, sagt Robin. Zur Bestätigung, dass das Smartphone auch wirklich das seine ist, muss er noch seine Geheimzahl eintippen, dann kann er den wichtige Kommunikator mitnehmen.

Robin gehört zu den ersten, die an diesem Morgen das neue Fundbüro von Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und S-Bahn Berlin in Friedrichshain aufsuchen. Beide Unternehmen hatten für Fundsachen zuvor eigene Einrichtungen, die BVG in ihrer früheren Unternehmenszentrale an der Potsdamer Straße in Schöneberg und die S-Bahn am Bahnhof Lichtenberg.

Schritt zu mehr Kundenfreundlichkeit

Gemeinsam sei man auf die Idee gekommen, beide Stellen an einem Standort zu konzentrieren, sagt S-Bahnchef Peter Buchner. „Unsere Kunden sind schließlich intermodal unterwegs, also mit Bus, Straßenbahn und U-Bahn ebenso wie mit der S-Bahn“, betont BVG-Chefin Sigrid Nikutta. Es sei daher ein Schritt zu mehr Kundenfreundlichkeit, wenn dieser nur noch an einem und zudem gut erreichbaren Ort nach einem verloren gegangenen Gegenstand suchen kann.

Die BVG und S-Bahn haben ihr erstes gemeinsames Fundbüro eröffnet

Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Das erste gemeinsame Fundbüro von BVG und S-Bahn will allerdings erst mal gefunden werden. Es liegt zwar nahe des S- und des U-Bahnhofs Warschauer Straße, direkt erreichbar ist es aber nur über einen Ausgang an der U-Bahn-Station. Konkrete Hinweise darauf sind am benachbarten S-Bahnhof derzeit nur in Form eines Aushangs in einem Glaskasten zu finden, was die Verantwortlichen mit den laufenden Bauarbeiten begründen.

Bessere sichtbare Wegweiser ab Dezember

Erst Anfang Dezember, wenn der zweite Bahnsteig an der Umsteiger-Station fertiggestellt sein soll, werde es besser sichtbare Wegweiser geben, verspricht Jens Gerasch, Projektleiter der S-Bahn. Bis dahin wolle man sich mit anderen Mitteln, wie am Boden aufgeklebte „Fußtapsen“, behelfen. Aber auch die kommen wohl erst in ein paar Tagen.

Doch auch am U-Bahnhof Warschauer Straße muss man zweimal hinschauen, um den Weg zu finden. An dem Treppenabgang, der zur Rudolfstraße führt, wird zwar groß für einen Lebensmittel-Discounter und einen angesagten Club geworben, ein Hinweis zum Fundbüro fehlt dort. Auch die BVG will da noch nachbessern.

Die Berliner dürften dankbar dafür sein. Denn gleich reihenweise stehen Regenschirme und Gehhilfen im Fundbüro. Aber auch Rollatoren, Katzenkörbe, Kindersitze (ohne Kind) und selbst ein elektrisch angetriebener Rollstuhl haben sich dort in den vergangenen Tagen eingefunden.

Gefunden wurden die Sachen in Fahrzeugen der BVG oder S-Bahn

Foto: dpa

Das Verlieren scheint eine der wichtigsten Beschäftigungen für all diejenigen zu sein, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs sind. Allerdings ist auch die Chance, Verlorenes wieder zu erlangen, gar nicht so gering. „Der Berliner ist ehrlicher, als so mancher denkt“, sagt BVG-Chefin Nikutta. Immerhin 60.000 bis 70.000 Gegenstände würden sich jedes Jahr allein in den Bussen und Bahnen der landeseigenen Verkehrsbetriebe anfinden, das sind umgerechnet fast 200 Fundstücke pro Tag.

S-Bahn bewahrt Fundsachen jetzt länger in Berlin auf

Etwas weniger vergesslich scheinen die Nutzer der Berliner S-Bahn zu sein. In den rot-gelben Zügen finden sich laut S-Bahnchef Buchner täglich etwa 20 bis 30 Sachen und Wertgegenstände an, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Gerade für Kunden der S-Bahn verbessert sich das Procedere, um wieder an seine Mütze, den Lieblingsschal oder den Personalausweis zu gelangen. Denn bislang wanderten die Fundsachen nach nur zehn Tagen Aufbewahrungszeit ins zentrale Fundbüro der Deutschen Bahn nach Wuppertal.

Nun werden Gegenstände mit einem Wert von weniger als zehn Euro zwei Wochen lang und Wertvolleres bis zu zehn Wochen in Berlin aufbewahrt. Ausweise werden anschließend an die ausstellende Behörde versandt, alles andere alle zwei Wochen versteigert.

Trotz des hohen Aufwands (allein die BVG beschäftigt zehn Mitarbeiter im Fundbüro), soll der Service für Fahrgäste, die etwas verlieren, weiterhin kostenlos bleiben. Ehrliche Finder können bei erfolgter Rückgabe der Fundsache wie bisher mit dem gesetzlich geregelten Finderlohn rechnen.

Fundsache:

Büro Das gemeinsame Fundbüro von BVG und S-Bahn befindet sich an der Rudolfstraße 1–8 in Friedrichshain, nahe dem S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Geöffnet ist es montags, dienstags und freitags von 9 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 20 Uhr.

Suche Fahrgäste, die etwas verloren haben, können unter Tel.: (030) 297 433 33 (S-Bahn) oder (030) 19 449 (BVG) anfragen, ob etwas abgegeben wurde. Auch online kann recherchiert werden (bvg.de/fundbuero sowie sbahn.berlin/fundservice).