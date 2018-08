Das Mittenwalder Straßenfest findet am Wochenende bereits zum sechsten Mal zwischen Ohlauer und Lausitzer Straße statt.

Kiezfest in Kreuzberg Mittenwalder Straßenfest will verbinden statt auszugrenzen

Berlin. Für das kämpferisch-familiäre Reichenberger Kiezfest zwischen Ohlauer und Lausitzer Straße sind Freitag von 18 bis 22 Uhr und Sonnabend 14 bis 22 Uhr Live-Musik, Essen, Getränke und Redebeiträge angekündigt.

Unter dem Motto "Verbinden statt Ausgrenzen!" wird am Sonnabend das sechste Mittenwalder Straßenfest gefeiert. Der Verein mog61 (Miteinander ohne Grenzen e.V.) lädt von 12 bis 22 Uhr in die Mittenwalder Straße. Unter Schirmherrschaft von Monika Hermann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, versteht man sich auch in diesem Jahr wieder als Plattform für Inklusion, Integration und nachbarschaftliche Solidarität.

Auf dem Programm stehen etwa Stoffgestaltung für Kinder, ein Kinderparcours und Schminkstationen. Erwachsene erwarten Sportdarbietungen mit Aikido, vorgestellt von Experten von Kranich Dojo-Kreuzberg, eine Lesebühne und kostenlose Fahrradchecks.

Es gibt Imbisse, Zauberer und Musik. Beim jährlich rund 5000 Besucher anziehenden Fest will Marie Hoepfner, Vorsitzende des Vereins wieder "einen schönen Rahmen schaffen, in dem Begegnung und Kommunikation zwischen denen entsteht, die sonst nicht zusammenkommen".