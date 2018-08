Ausstellung im Volkspark Friedrichshain

Berlin-Friedrichshain. Auf dem Friedhof der Märzgefallenen, Ernst-Zinna-Weg 1, eröffnet am 3. September, 17.30 Uhr, der erste Teil einer neuen Dauerausstellung. Im Zuge des 100. Jahrestages der Revolution von 1918/19 werden im Volkspark Friedrichshain auf Stelen sowie einer digitalen Ebene Hintergründe der Ereignisse in Berlin dargestellt. Neben Klaus Lederer (Linke), Senator für Kultur und Europa, spricht Clara Herrmann (Grüne, Foto), Bezirksstadträtin für Finanzen, Umwelt, Kultur und Weiterbildung in Friedrichshain-Kreuzberg, Grußworte. Anschließend folgt eine Kuratorenführung mit Dietmar Lange und Oliver Gaida.

© Berliner Morgenpost 2018 – Alle Rechte vorbehalten.