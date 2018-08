Der "Zug der Liebe" zieht durch Kreuzberg und Friedrichshain

Eine Teilnehmerin des "Zugs der Liebe" am Sonnabend

Rund 25.000 Menschen ziehen am Sonnabend durch Kreuzberg und Friedrichshain - begleitet von 15 Musiktrucks.

Musikfans und Tanzwütige ziehen am Sonnabend mit dem „Zug der Liebe“ durch Treptow, Kreuzberg und Friedrichshain. Dabei soll auch ein Zeichen für „Toleranz, Nächstenliebe und bürgerliches Engagement“ gesetzt werden. Auf 15 bunten Musiktrucks präsentieren sich 15 Initiativen, sagte Sprecher Jens Schwan.

Laut Polizei wurden 25.000 Teilnehmer angemeldet.

Die Musikparade startete um 13 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. Sie zog dann durch die Schlesische und die Köpenicker Straße, überquert die Spree und führt auf der Frankfurter Allee zurück nach Osten bis nach Lichtenberg. Laut Polizei wurden 25.000 Teilnehmer angemeldet. „Wir dürfen maximal eine Lautstärke von 95 Dezibel erreichen“, so der Sprecher.

Für die Parade gelten strenge Lärm-Auflagen

Den „Zug der Liebe“ gibt es in diesem Jahr zum vierten Mal. Die Organisatoren selbst bezeichnen es als „Socialrave“. Ein festes Motto wie im vergangenen Jahr, als es um Meinungs- und Pressefreiheit ging, gibt es in diesem Jahr nicht. Nach der Veranstaltung sind Parties im Polygon Club und Kili Kulturhaus geplant. Am 24. und 26. August soll es dort auch Workshops und Open-Airs geben, hieß es.

Die Teilnehmer laufen durch Kreuzberg und Friedrichshain

