Bauunternehmer und Bezirk streiten über Postscheckamt

Investor Christoph Gröner macht Rot-Rot-Grün mit einem Riesenposter für den Projektstillstand am Halleschen Ufer verantwortlich.

Berlin. Es ist eine Anklage großen Ausmaßes: 13 mal 25 Meter prangt sie auf der schmalen Seite des ehemaligen Postscheckamtes am Halleschen Ufer. Darauf steht: „Hier verhindert Rot-Rot-Grün (Friedrichshain-Kreuzberg) 623 Wohnungen, davon 182 geförderte Wohnungen und 55 preisgedämpfte Wohnungseinheiten. Der Berliner Senat sieht zu.“ Verantwortlich für das Megaposter ist Christoph Gröner, Chef der Baufirma CG-Group. Sie hatte im Dezember 2013 das Gebäude samt umliegendem Areal gekauft, geplant ist ein Mischprojekt mit Gewerbe, Wohnungen zu Marktpreisen und Sozialwohnungen.

Dafür, dass das Postscheckamt weiter brachliegt, macht Gröner mit seiner Plakataktion den grünen Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, verantwortlich. Gröners Theorie: Aufgrund von ideologischer Verblendung hindere Schmidt seine Verwaltung daran, das Bauplanungsverfahren zu Ende zu bringen. Um das zu beweisen, hat er am Dienstag Journalisten in den 21. Stock seines Hochhauses geladen und zeigt eine Präsentation, in der Schmidts Amtszeit im nunmehr fünfeinhalb Jahre dauernden Projektverlauf mit Rot eingezeichnet ist.

Florian Schmidt (Grüne), Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Allerdings hatte die CG-Group im Laufe des Projektes die Wohnfläche zugunsten von Gewerbe reduziert. Seitdem herrsche Stillstand, so Gröner. Er hofft jetzt auf die Vermittlung durch den Senat. Denn, so sagt es Gröner, wenn keine neuen Wohnungen gebaut würden und die Nachfrage weiter steige, passiere das, was die Politiker verhindern wollen. „Nur der, der mehr Geld hat, kriegt eine Wohnung. Das ist ein Vorgang, der nennt sich Marktwirtschaft.“

„Dem Bezirksamt die Stagnation des Bauprojektes vorzuwerfen, ist absurd“, widersprach Baustadtrat Schmidt am Dienstag den Vorwürfen. Die Konzept­änderung der CG-Group sei die maßgebliche Ursache für den Stillstand. Das Unternehmen habe die ursprünglich verabredete Fläche von etwa 22.000 Qua­dratmeter bezahlbarer Wohnfläche auf rund 17.000 Quadratmeter reduziert. Der Verlust von 5000 Quadratmetern bezahlbarem Wohnraum sei inakzeptabel und keine Basis für die Weiterführung des Genehmigungsverfahrens, so Schmidt. Er begrüße dennoch Vermittlungsversuche der Senatsbauverwaltung und werde an einem für September anberaumten Termin teilnehmen.

