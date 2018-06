Im Landgericht Berlin in der Turmstraße findet der Prozess statt

Prozess in Berlin Ermordete Ehefrau - Angeklagter schweigt vor Gericht

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod einer 44 Jahre alten Frau in Berlin-Kreuzberg hat der angeklagte Ehemann vor dem Landgericht geschwiegen. Dem 49-Jährigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen zur Last gelegt.

Er soll die seit Jahren getrennt lebende Frau mit einem Kleidungsstück stranguliert haben. Der Mann habe die Mutter seiner vier Kinder "aus maßloser Eifersucht und aus Wut" über die zuvor von ihr ausgesprochene endgültige Trennung umgebracht, heißt es in der zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen Anklage.

Der aus Syrien stammende Angeklagte hatte den Ermittlungen zufolge unmittelbar nach dem mutmaßlichen Angriff im Dezember 2017 selbst die Feuerwehr alarmiert. Damals habe er am Telefon zugegeben, die Frau getötet zu haben, hieß es am Rande der Verhandlung. Die Kinder hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung aufgehalten.

Die 44-Jährige konnte zunächst wiederbelebt werden. Sie sei jedoch infolge des Sauerstoffmangels des Gehirns, den sie durch die Tat erlitt, drei Tage später verstorben, so die Anklage.

