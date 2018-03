BVV lehnt Sperrstunde im Simon-Dach-Kiez ab

Szene-Lokale in der Simon-Dach-Straße in Berlin-Friedrichshain (Archivbild)

Die als Partykiez berühmt-berüchtigte Simon-Dach-Straße in Friedrichshain bekommt vorerst keine Sperrstunde. Ein Antrag der SPD-Fraktion, den Außenausschank nur noch bis 23 Uhr, an Wochenenden bis 24 Uhr zu erlauben, scheiterte am Mittwoch in der Bezirksverordnetenversammlung unter anderem an den Gegenstimmen von Grünen und Linken, wie die SPD mitteilte.

Die sogenannte Allgemeinverfügung sollte die Anwohner besser vor Lärm schützen. "Die Polizei hat zu der Allgemeinverfügung Stellung genommen und gesagt, dass sie helfen würde", so Stephan Ott, Sprecher der SPD-Fraktion für Ordnungsamtsangelegenheiten. Geplant war ein Pilotversuch in einem begrenzten Bereich, um die Wirksamkeit zu testen.

Laut der Mitteilung hätten die Grünen die Allgemeinverfügung jedoch abgelehnt und gefordert, stattdessen nur gegen einzelne Betriebe vorzugehen. Auch die Linken hätten dagegen gestimmt.

Mehr zum Thema:

"Die alte Simon-Dach-Straße wird es nicht mehr geben"

Berliner Bezirke kämpfen mit dem Kneipenlärm

Test für mehr Ruhe: Sperrstunde für die Simon-Dach-Straße