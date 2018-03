Auf diesem Gehweg ruhen 6,20 Euro Miete pro Quadratmeter

Streit über kommerzielle Ferienwohnungen in Berlin Ein Selfie vor dem Brandenburger Tor. Berlin ist ein beliebtes Reiseziel, die Tourismusbranche boomt und dazu gehört auch der Markt für Ferienwohnungen. Gerade für junge Menschen sind Internetportale wie Airbnb oder Wimdu oft Anlaufstelle Nummer Eins, wenn es darum geht, eine hippe Unterkunft - gerne im Zentrum von Berlin - zu ergattern. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Seit dem 1. Mai 2016 gilt das Zweckentfremdungsverbot in Berlin. Damit will der Berliner Senat Ferienwohnungen wieder in normale Mietwohnungen verwandeln - nach dem Grundsatz Gemeinwohl vor Privatinteresse. Dass es in Berlin mindestens 12.000 kommerziell genutzte Ferienwohnungen gebe, sei eigentlich eine schöne Sache, sagt Berlins Senator für Stadtentwicklung, Andreas Geisel. "Aber viele, viele Tausende von diesen Wohnungen werden dem Mietenmarkt entzogen, regelrecht entmietet, um dann mit Ferienwohnungen mehr Geld zu verdienen. Und da Berlin wächst, Menschen aus Berlin verdrängt werden, an den Rand der Stadt verdrängt werden, weil wir zu wenige Wohnungen haben und es zu lange dauert, neue Wohnungen zu bauen, haben wir für diese Zeit des angespannten Wohnungsmarktes das Zweckentfremdungsverbot erlassen und gesagt, wir wollen, dass Wohnungen, Mietwohnungen auch für Mieterinnen und Mieter zu Verfügung stehen." Ein Tausch von Wohnungen ist auch weiterhin möglich. Mehr als die Hälfte der eigenen Wohnung dürfen Anbieter künftig aber nicht mehr vermieten, sagt der Bezirksstadtrat von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel. "Das ist sicherlich eine Härte für diejenigen, die da so ein bisschen ihr Einkommen aufbessern wollen. Aber ich sag mal, uns liegt ja die Supermarktverkäuferin, die einfach hier keine Wohnung mehr findet, wenn sie ein Kind kriegt, natürlich näher, als der Student, der gerne seine zweite oder dritte Reise im Jahr finanzieren möchte." Während die Befürworter des Gesetzes auf ein Ende des Rollkoffer-Geratters im Hinterhof und mehr bezahlbaren Wohnraum hoffen, sehen sich Betreiber von Ferienwohnungen an den Pranger gestellt. Stephan la Barré, Eigentümer der Firma Berlinlofts, sorgt sich um sein Unternehmen. "Wir haben zehn Jahre eine Firma aufgebaut, die floriert, die von den Gästen geliebt wird, die Umsatz macht, die Steuern zahlt, die City-Tax abführt, als ein Super-Unternehmen, kurz gesagt, und wir wollen das nicht so ohne weiteres aufgeben - vor allem nicht um als Sündenbock zu dienen für einen Haufen verfehlter Politik. Und deswegen klagen wir und versuchen wir alle Rechtsmittel zu nutzen." Auch der Chef der Rechtsabteilung bei Wimdu, Peter Vida, setzt auf eine Lösung vor Gericht. "Ich will nicht verhehlen, Berlin ist ein wichtiger Markt, und deswegen werden wir alle Kräfte in Bewegung setzen, um diesen Markt zu verteidigen. Nicht nur in unserem Sinne, sondern auch im Sinne der Touristen, der Verbraucher, denn der Bedarf ist mit Händen zu greifen." Mit einer gerichtlichen Entscheidung rechnet Vida bis Juni. Bis dahin will Wimdu keine Daten an den Senat oder die Bezirksämter herausgeben.