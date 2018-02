Rigaer Straße für Fußgänger wieder temporär geöffnet

Berlin. Die Sperrung der Rigaer Straße in Friedrichshain ist für Fußgänger seit dieser Woche wieder zeitweise aufgehoben. Die Straße sei nun an Werktragen zwischen 17 und 6 Uhr und am Wochenende ganztägig passierbar, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag mit.

Ursprünglich sollte der Abschnitt zwischen Samariter- und Voigtstraße aufgrund von zwei Bauprojekten ab Ende Juli 2017 für 19 Monate voll gesperrt bleiben. Dagegen gab es jedoch massive Anwohnerproteste.

"Die Vollsperrung der Rigaer Straße stellt einen gravierenden Einschnitt dar. Die beteiligten Verwaltungen hatten diese Maßnahme ohne die politischen Bezirksstadträte genehmigt. Ich bin froh, dass mit dem nun erzielten Kompromiss zumindest eine gewisse Minderung der Belastung für die Anwohner erreicht werden kann. Eine andere Lösung war aus juristischen Gründen nicht möglich.", erklärte Bezirksstadtrat Florian Schmidt in einer Pressemitteilung. Eine teilweise Öffnung der Rigaer Straße war vom Bezirksamt schon im November angekündigt worden.

( BM )